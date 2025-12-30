El pueblito escondido a sólo una hora de CABA e ideal para una escapada

Este pueblo se convirtió en uno de polos gastronómicos rurales más importantes de las afueras de Buenos Aires.

Fundado en 1888, el pueblito escondido de Cortínez en el partido de Luján, sigue conservando su esencia en cada rincón. Con su nombre que rinde homenaje al político argentino Santiago Cortínez, hoy se emplaza como uno de los polos gastronómicos rurales más importantes de la región de tradición familiar y antiguos almacenes reconvertidos que ofrecen platos abundantes. Lo que lo convierte en un destino ideal para una escapada de fin de semana.

Qué hacer en Cortínez, el pueblito escondido de Luján

Ya sea pasear por sus calles y observar las fachadas de los antiguos hogares, donde la actividad agropecuaria y la industria textil marcaron huella, en Cortínez también gana espacio la Iglesia Santo Cristo, el cálido Club Social y los distintos monumentos y homenajes a veteranos de Malvinas, además de su emblemática estación ferroviaria que invita revivir su historia, su gente y su hospitalidad.

Ubicada en el "km 86" del ramal ferroviario, hasta julio de 2016 presentaba servicios de pasajeros sin tener parada programada aunque las formaciones se detenía si avistaba pasajeros o si los mismos requerían bajar allí.

Dónde comer en Cortínez, el pueblito escondido de Luján

Don Obayca

El restaurante Don Obayca se consolidó como una parada casi obligatoria para los amantes de los bodegones de campo que visitan Cortínez. Emplazado frente a las vías del tren y a un amplio parque, este rincón es también una inmersión en la tradición gastronómica argentina bajo la modalidad de menú fijo y libre.

Su propuesta es clara y contundente: comida casera, servicio cálido y, sobre todo, una abundancia que evoca los almuerzos familiares de domingo. Sin embargo, como en toda experiencia culinaria, existen matices que los futuros comensales deben conocer.

Restó Club Cortinez

El Restó Club Cortinez se presenta como una opción gastronómica que evoca la esencia de los antiguos clubes de pueblo. No se trata de un establecimiento de lujo ni de alta cocina de vanguardia, sino de un espacio familiar que apuesta por la calidez, la abundancia y los sabores tradicionales.

El Pinar Parrilla y Pastas

Situado sobre la Ruta Nacional 7, en las cercanías de Cortínez, El Pinar Parrilla y Pastas se erige como una parada de fin de semana para quienes transitan la zona o buscan una experiencia gastronómica con aire de campo. El establecimiento, operativo únicamente para el almuerzo de viernes a domingo, concentra su propuesta en dos pilares: las pastas caseras y la parrilla.

Cómo llegar a Cortínez, el pueblito escondido de Luján

Para llegar en auto, se debe tomar el Acceso Oeste o la Ruta Nacional 7 hasta Luján y luego continuar por rutas provinciales hacia la zona rural. También es posible arribar en ómnibus desde Luján, con servicios regionales que conectan con el pueblo.