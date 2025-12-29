Candela Guecamburu, prodigio del ajedrez argentino, se posicionó entre las mejores diez jugadoras tras la primera ronda del Mundial Femenino de Blitz.

El ajedrez argentino alcanzó este lunes un nuevo hito: la pilarense Candela Francisco venció a la número tres de la actualidad en el ranking Blitz (partidas rápidas, con poco tiempo en los relojes) y se ubicó entre las diez mejores jugadoras en la primera ronda del Mundial Femenino que se está disputando en Doha, Qatar. Con siete puntos sobre diez posibles, la joven de 19 años quedó décima en la clasificación y dio uno de los grandes batacazos de la jornada.

El torneoreúne a 140 jugadoras de élite de distintas edades, nacionalidades y clasificaciones. Uno de los puntos más altos de esta instancia para Francisco fue el triunfo en la novena ronda ante Lei Tingjie, Gran Maestro nacida en China de 28 años y actual número tres del ranking mundial de Blitz, resultado que confirmó el enorme nivel de la joven argentina en las mesas principales del torneo.

Cómo fue la gran jornada de Candela Francisco en el Mundial Femenino de Blitz

La actuación de Candela le permitió además ubicarse provisoriamente en el segundo puesto por rendimiento, con una performance Elo (sistema de puntuación que mide la habilidad de los jugadores) de 2551, y le significó una ganancia de 37 puntos en el ranking Blitz. Preclasificada 37ª, superó ampliamente las expectativas y logró vencer a tres jugadoras con mayor Elo y experiencia internacional.

A lo largo del día derrotó a Xueyi Li, Anastasia Kirtadze, Liwia Jarocka, Yana Zhapova, Leya Garifullina, Elina Danielian y la mencionada Lei Tingjie, mientras que sus únicas caídas fueron frente a Eline Roebers, Umida Omonova y Kateryna Lagno. Estos resultados consolidaron una de las mejores performances argentinas en la historia reciente de los Mundiales femeninos.

Con siete victorias en diez encuentros, Guecamburu se consolidó como una de las grandes sorpresas del torneo y se ubicó en los mejores puestos de la clasificación.

La competencia se reanudará este sábado desde las 8 (hora argentina), cuando se disputen las últimas cinco rondas del torneo femenino, que se juega a un ritmo de tres minutos más dos segundos de incremento por jugada. Sólo las cuatro mejores clasificadas accederán a las semifinales del certamen, en un Mundial que reparte 155 mil euros en premios y que ya tiene a Candela Francisco Guecamburu como una de sus grandes protagonistas.

Faustino Oro, el otro joven prodigio que brilla en el ajedrez

El ajedrecista argentino Faustino Oro alcanzó un récord mundial al convertirse en el jugador más joven de la historia en superar los 2500 puntos de Elo en la modalidad Rápidas. Un hito logrado en el marco de competencias oficiales del circuito internacional, que lo posiciona entre la élite del ajedrez y confirma su irrupción precoz en la máxima escena, con apenas 12 años y una proyección que despierta admiración a nivel global.

La marca conseguida por Oro no es un hecho aislado, sino la consolidación de un camino extraordinario. El joven prodigio ya había superado la barrera de los 2500 puntos en las modalidades Clásicas y Blitz, por lo que con este nuevo logro completó un inédito “triple récord”, al alcanzar esa cifra en las tres categorías reconocidas por la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE). Nunca antes un jugador tan joven había logrado semejante registro integral.

El impacto de la noticia fue inmediato en el mundo del ajedrez, donde especialistas, grandes maestros y aficionados destacaron la madurez competitiva, la solidez mental y la capacidad de adaptación del argentino en ritmos de juego tan distintos. En particular, el Elo en Rápidas exige precisión, velocidad de cálculo y toma de decisiones bajo presión.