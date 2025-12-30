El increíble robo en un banco de Alemania: se llevaron más de 30 millones de euros

Por acá ingresaron los delincuentes a la sala de cofres del banco Sparkasse, en Gelserkichen, Alemania.

Con un acceso subterráneo y usando herramientas industriales, un grupo de delincuentes asaltó más de 3200 cofres de seguridad del banco Sparkasse, en Gelserkichen, Alemania, y se llevó más de 30 millones de euros. El robo fue descubierto en la madrugada del lunes pasado, cuando la alarma contra incendios llamó la atención de los servicios de emergencia, quienes llegaron al lugar a los pocos minutos. Los investigadores aseguran que se trata de uno de "los mayores robos bancarios de la historia criminal reciente" en Alemania, desde la caída del Muro.

El asalto al banco Sparkasse reavivó los peores recuerdos de otros golpes millonarios de los últimos años, como el robo a la Bóveda Verde en 2019, cuando un grupo de cinco ladrones se llevaron más de 113 millones de euros en dinero y joyas del museo más antiguo de todo el país. Esa vez, el quinteto de delincuentes logró ser capturado y condenado cuatro años después, aunque nunca confesaron dónde están los elementos robados.

De acuerdo a la investigación, en esta ocasión, los delincuentes habrían recurrido a métodos extremadamente sofisticados, desde túneles subterráneos hasta el uso de explosivos o maquinaria especializada. Las autoridades alemanas no descartan que se trate de un golpe ejecutado por una red criminal organizada con experiencia previa en otros asaltos a gran escala.

Fuentes de seguridad informaron que los delincuentes forzaron o destruyeron alrededor de 3200 cofres de seguridad, lo que perjudicaría a más de 2500 clientes particulares y empresas que guardaban allí dinero en efectivo, joyas y documentación de alto valor. Al llegar al lugar, la policía encontró signos evidentes de acceso forzado a sectores internos del edificio, incluida la cámara acorazada.

Planificación y herramientas industriales: cómo accedieron los delincuentes al banco

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, los asaltantes habrían accedido al edificio a través de un estacionamiento subterráneo, atravesado varias puertas internas sin ser detectados. Desde una sala de archivos, habrían perforado una pared con herramientas industriales y "un taladro especial" hasta llegar a la bóveda.

En el lugar, la policía recolectó restos de equipamiento, fragmentos de la pared perforada y registros de cámaras de seguridad, claves para determinar cuántas personas participaron del golpe y cómo lograron actuar sin levantar sospechas.

El reclamo de los clientes y la respuesta oficial del banco

Entre este lunes y martes, cerca de 200 personas se concentraron frente a la sucursal, ubicada en el barrio de Buer, para exigir compensaciones y respuestas al banco. En medio de la protesta, algunos manifestantes lograron ingresar al vestíbulo tras superar al personal de seguridad privada, lo que obligó a una rápida intervención policial y al cierre total del banco.

En un comunicado oficial, Sparkasse Gelsenkirchen pidió este mismo martes a sus clientes que no concurran a la sucursal mientras avanza la investigación y aseguró que ya coordina con la aseguradora el proceso de indemnización. “Informaremos de manera individual a todas las personas afectadas”, señalaron desde el banco.