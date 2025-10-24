Chocaron dos unidades del Ferrocarril Urquiza en el partido de San Miguel y hubo en total 12 heridos

Dos unidades del Ferrocarril Urquiza chocaron mientras entraban en la estación terminal General Lemos, en el partido de San Miguel cerca de Campo de Mayo. En total hubo 12 heridos, en su mayoría leves, que fueron atendidos por el SAME minutos después, mientras que un hombre tuvo que ser llevado a un hospital zonal por cortes en las piernas.

De acuerdo a Noticias Argentinas, la colisión se produjo a las 19.56 por un rozamiento entre ambas formaciones, cuando ingresaban a la estación. Aparte del SAME, también trabajaron en el lugar personal de Bomberos y de la Policía Federal. El servicio permaneció interrumpido desde entonces, encontrándose limitado entre las estaciones Campo de Mayo y Federico Lacroze, según indicaron desde Metrovías.

Tal como indicó el personal de Metrodelegados, las causas del incidente aún se desconocen, aunque se encuentran bajo ardua investigación. Rescataron además que se activaron todos los protocolos de seguridad y que desde el personal de la empresa se brindó "rápida asistencia previo a la llegada de Ambulancias y Bomberos", que aún se encuentran dando atención a cuatro pasajeros que sufrieron lesiones leves a raíz del accidente.

"Me subí al tren y el impacto fue muy fuerte. Se sintió el impacto y se cortó la luz. La gente no sabía qué pasaba. Ya venía mal el servicio con quejas desde Federico Lacroze, con demoras", explicó Milena, una de las pasajeras, al aire para CrónicaTV.

El roce entre las formaciones generó roturas en los coches y susto entre los pasajeros, que fueron asistidos en primer medida por personal de Metrovías, antes de la llegada del SAME y de Bomberos.

Choque en el tren Urquiza: cómo fue el operativo

Según informó el personal de la estación, tanto personal del SAME, Bomberos y Policía Federal llegaron rápidamente para asistir a los pasajeros. En total, 12 personas fueron atendidas, la mayoría por golpes leves y algunos con crisis nerviosas motivo del susto, mientras que un hombre tuvo cortes en las piernas y fue trasladado al Hospital de San Miguel. Desde el SAME destacaron que "ninguno de los heridos reviste gravedad".

En lo que duró el operativo, el servicio de la línea Urquiza quedó interrumpido en ambos sentidos mientras se hicieron las tareas de remoción y peritaje. Rápidamente los técnicos de Metrovías pudieron "trabajar exitosamente" para revisar el sistema de vías y frenos, previo a garantizar la seguridad antes de retomar los servicios, que están limitados entre las estaciones Campo de Mayo y Federico Lacroze, tal como informaron.