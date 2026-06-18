La empresa trabaja para resolver la falla eléctrica en el Roca.

Los servicios de la Línea Roca comienzan a regularizar su funcionamiento tras ser interrumpidos por una falla en el sistema de alimentación eléctrica que impide el ingreso y egreso de formaciones de la estación Constitución. Desde la empresa informaron que todos los ramales fueron cancelados para realizar las tareas de reparación y precisaron hasta cuándo se extenderá la suspensión del servicio.

Desde Trenes Argentinos detallaron que trabajaron en el desperfecto durante la mañana y cerca de las 10, comenzó a reactivarse el servicio tras el inconveniente eléctrico. En un principio, el problema afectaba al sistema de alimentación, por lo que los ramales La Plata, Bosques vía Quilmes y los ramales Alejandro Korn y Ezeiza presentaban fallas, demoras y cancelaciones. En algunos casos, las formaciones no podían partir desde la terminal porteña.

La compañía, en diálogo con El Destape, informó que ocurrió “una falla del sistema de alimentación eléctrica en el ingreso a Plaza Constitución y por eso está funcionando la mitad de los andenes en la terminal cabecera”. A raíz de eso, el ramal La Plata estuvo limitado entre Quilmes y La Plata, el ramal Bosques vía Quilmes entre Berazategui y Bosques y los ramales que vienen por la vía Temperley, es decir Ezeiza y Korn, preseontaron demoras y cancelaciones.

Pasdas las 9 y media de la mañana, desde Trenes confirmaron que comenzó a restablecerse el servicio y los ramales empezaron a hacer sus recorridos completos aunque "con demoras". "Las cuadrillas técnicas de la empresa trabajaron sobre el sistema de alimentación eléctrica y a las 9:20 se restituyó la energía", añadieron.

“Una vez que subsanado el inconveniente, vamos a volver a Constitución, pero vamos a seguir con demora y cancelaciones hasta que se normalice la secuela que produjo todo este inconveniente”, aclararon desde la firma que administra el sistema de trenes que recorre el sur del conurbano bonaerense.

Mientras tanto, continúa la situación de caos en la terminal de Constitución hasta que el servicio de trenes esté restablecido por completo. Como consecuencia, se observaron largas filas en las paradas de diversas líneas de colectivos y gran cantidad de tráfico en las autopistas para ingresar a la Ciudad de Buenos Aires.