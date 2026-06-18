Cancelaciones en el Tren Roca por una falla eléctrica

El Tren Roca inició la jornada de este jueves con demoras y cancelaciones debido a problemas técnicos en la estación Constitución. El problema fue que la mitad de las estaciones no tenía abastecimiento eléctrico y generaba un caos en la llegada de las formaciones. Pasados los minutos, el servicio se interrumpió completamente para arreglar el problema.

En un principio, la falla afectaba al sistema de alimentación eléctrica, por lo que los ramales La Plata, Bosques vía Quilmes y Ezeiza presentaban importantes inconvenientes y, en algunos casos, las formaciones no podían partir desde la terminal porteña.

Una situación de caos se produjo en la terminal de Constitución debido a que no llegan ni salen trenes de la línea Roca por una falla técnica, lo que provoca demoras y cancelaciones. Desde Trenes Argentinos informaron que los ramales La Plata y Bosques se encuentran limitados por falla técnica de catenaria -sistema de alimentación eléctrica- en Constitución. Además, los ramales Korn, Ezeiza y Bosques, vía Temperley, sufren demoras por las mismas causas.

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