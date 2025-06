La línea D del subte extiende su servicio este sábado 21 y domingo 22 de junio: solamente para en cuatro estaciones.

La línea D del subte porteño va a extender su servicio el próximo sábado 21 y domingo 22 de junio de 2025. De vez en cuando, suceden eventos importantes en la Ciudad de Buenos Aires que requieren una reorganización del transporte público. El motivo de esta decisión fueron los recitales de Los Piojos, que tocarán en el Estadio Monumental frente a miles de personas que van a utilizar el transporte público para movilizarse. Por esta razón, solamente van a frenar en cuatro estaciones.

Luego del éxito que tuvo la prueba piloto de la extensión de horario de la línea B del subte, durante los meses de diciembre, enero y febrero, otras líneas como la D y la H comenzaron a extender su servicio. Además, esta extensión se realizó en fechas especiales como partidos de la Selección Argentina, de la Copa Libertadores y del festival Buenos Aires Trap. Esta vez, será para los recitales de Los Piojos, icónica banda de rock argentino.

Esta iniciativa busca no solamente reducir el uso del transporte privado, sino también potenciar la cultura en la Ciudad de Buenos Aires. La línea D anunció en su cuenta de X (Twitter) que "los trenes saldrán únicamente desde Congreso de Tucumán y van a frenar en Olleros, Plaza Italia, Pueyrredón y 9 de Julio". El sábado 21, el último subte de la estación Congreso de Tucumán, la más cercana al estadio, va a salir a las 2 a.m., y el domingo 22, a la 1:30 a.m.

"El Subte es un transporte fundamental para la circulación en la Ciudad, especialmente en eventos masivos, porque permite moverse con rapidez, evitar embotellamientos o largas esperas de otros medios”, sostuvo Javier Ibañez, presidente de SBASE (Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado). "Por eso, una vez más, decidimos acompañar un espectáculo de gran convocatoria, para que haya más facilidades a la hora de volver a casa”, concluyó Ibañez.

Cuánto sale el boleto del subte hoy, junio 2025, en la Ciudad de Buenos Aires

Los colectivos volvieron a tener un aumento del boleto en junio de casi un 5%, tanto para las líneas que circulan exclusivamente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) como para las que circulan solamente en los municipios del AMBA en la provincia de Buenos Aires. Además, hubo un aumento en la tarifa del servicio del subte, que se acerca cada vez más a los mil pesos.

Se trata de una nueva aplicación de la fórmula implementada en ambas jurisdicciones entre enero y febrero pasado. Tanto la administración porteña de Jorge Macri como la bonaerense de Axel Kicillof fijaron que el boleto de colectivos aumentaría de manera indexada.

Nuevas tarifas subtes y premetro desde junio

Subte: de $ 919 a $ 963.

Premetro: de $ 323 a $ 338,50.

Boletos de colectivos en el conurbano de la provincia de Buenos Aires

1 sección: de $ 451,01 a $ 472,66.

2 sección: de $ 502,43 a $ 526,56.

3 sección: de $ 541,13 a $ 567,07.

4 sección: de $ 579,88 a $ 607,70.

5 sección: de $ 618,35 a $ 648,00.

Boletos de colectivos de jurisdicción nacional