La cara y la voz, un calco: así está Alejandro, el hijo de Ciro Martínez que se subió en el recital de Los Piojos

Así está Alejandro, el hijo de 13 años de Ciro Martínez.

Andrés Ciro Martínez es sin dudas uno de los artistas más influyentes de la música en Argentina y en este último tiempo, estuvo atravesado por una seguidilla de recitales con Los Piojos, la histórica banda del rock nacional que se volvió a juntar, aunque sin la presencia de Micky Rodríguez en el bajo. En uno de los últimos shows, el público se vio sorprendido por la presencia en el escenario de Alejandro, uno de los hijos de Ciro, que se subió en el tema Pistolas y sorprendió considerablemente no solo por el gran parecido físico con su padre, sino también con la manera de cantar.

Los Piojos causó furor en este último tiempo por su vuelta y la seguidilla de recitales que brindaron tanto en estadios como en distintos festivales, como el Quilmes Rock. En esta oportunidad, vienen de presentarse en el Parque de la Ciudad y van a dejar de tocar por un tiempo, no sin antes cerrar este ansiado regreso en River el próximo 21 y 22 de junio.

Los Piojos vienen de tocar en el Parque de la Ciudad.

En la noche del domingo 25 de mayo, ocurrió una situación que despertó todo tipo de reacciones: los hijos de los músicos se subieron al escenario para tocar Pistolas. Danilo en la guitarra, el hijo de "Piti" Fernández; Caetano en la batería, el hijo de Daniel Buirá; y Alejandro en la voz, hijo de Ciro, deslumbraron a todos.

Alejandro Ciro Martínez tiene 13 años y ya tuvo varios roces con el rubro artístico.

Independientemente del buen desempeño de todos, lo que llamó la atención es el gran parecido físico de Alejandro con su padre. Además, el joven de 13 años tiene una cadencia en la voz también muy similar a la de Ciro. De hecho, en las redes sociales, uno de los comentarios fue "¡canta igual que Ciro cuando era joven!".

Alejandro es fruto de la relación entre Ciro Martínez y Constanza Simonetti y no es la primera vez que tiene un vínculo con el mundo artístico, ya que en el lanzamiento del disco 27 de Ciro y Los Persas, el cantante de 57 años lo invitó al escenario. No solo eso, sino que participó del videoclip del tema Vas A Bailar, por lo que no solo tiene un costado en lo musical, sino también frente a las cámaras.

Ciro Martínez y su elogio a Luli, la bajista que reemplazó a Micky en Los Piojos

"Revelación 2024/25 de los escenarios argentinos. Sin desmerecer tu larga carrera, sin duda el 'gran público' te descubre ahora. Sacaste 63 temas en 5 días", expresó el cantante tras un video que publicó "Luli" en su cuenta de Instagram a fines de enero de 2025, donde se los puede ver a ambos disfrutando del último show. "Afrontaste el desafío de reemplazar al bajista de una de las tres bandas más populares de la Argentina con coraje y humildad. Y eso la gente lo percibió enseguida", agregó.

El sentido comentario de Ciro a Luciana Vásques, la reemplazante de Micky en Los Piojos.

"Luli" se mostró conmovida por haber sido parte del regreso de Los Piojos y le agradeció a Ciro por haberla llamado. "La rompiste en cada show y te ganaste a cada uno que vino a vernos. Ahora los más chicos quieren tocar el bajo. Y con cuerdas verdes. Impresionante", concluyó el cantante.