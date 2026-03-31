El tren Sarmiento tendrá servicio limitado este fin de semana largo por obras: las estaciones que estarán afectadas

Los usuarios del tren Sarmiento deberán buscar alternativas de viaje este fin de semana largo, ya que por el avance en la construcción del paso bajo nivel de Irigoyen y vías del ferrocarril habrá servicio limitado, según informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad. Los trabajos se realizan en el límite de Liniers y Villa Luro.

Para que la empresa Autopistas Urbanas (AUSA) avance con los trabajos que permitirán eliminar otra barrera ferroviaria para "mejorar las condiciones de seguridad vial" y la fluidez del tránsito, el ramal Once-Moreno circulará limitado entre Liniers y Moreno, sin llegar a la cabecera de Once.

El cronograma se extenderá los días jueves, viernes, sábado y domingo con el objetivo de montar los dos puentes ferroviarios de hormigón que soportarán el paso de las formaciones del Sarmiento. De esta manera, se podrá excavar el túnel que usarán los vehículos y peatones que tengan que cruzar de un lado al otro del ferrocarril.

Cómo serán las obras del nuevo paso bajo nivel

Para llevar adelante el montaje se desplegará un gran operativo que incluirá la suspensión del paso del tren porque habrá que desarmar las vías, excavar el espacio que ocuparán las losas y a través de un sistema de deslizamiento, en coordinación con el accionar de una serie de gatos hidráulicos, se moverán los dos puentes, de 170 toneladas de eso cada uno, hasta su posición final.

Al concluir este operativo, se rearmará toda la infraestructura ferroviaria sobre la nueva estructura, a finde habilitar el paso del tren, después de realizar las prueba de carga correspondientes con las formaciones del Sarmiento. Con la nueva obra, se eliminará el cruce a nivel con el fin de "incrementar la seguridad vial, agilizar el tránsito, reducir los tiempos de viaje y lograr una mayor conectividad entre ambos lados de las vías", explicó el gobierno porteño. Esto contribuirá a mejorar el medio ambiente.

A su vez, "la eliminación de los pasos a nivel también contribuye a incrementar la frecuencia del servicio ferroviario". El nuevo paso bajo nivel de Irigoyen se extenderá entre avenida Rivadavia y Bacacay, pasando por debajo de las vías del ferrocarril Sarmiento, a unos pocos metros de la estación Villa Luro.

El túnel será doble mano, con un carril de circulación en cada sentido, y una altura libre de paso de 4,30 metros, que lo hará apto para tránsito liviano y transporte de pasajeros. Para los peatones y el cruce de personas con movilidad reducida se emplazarán pasarelas peatonales bajo nivel, con escaleras y rampas.

Mientras que a los costados del túnel, se construirán calles de convivencia para el acceso de los frentistas a sus viviendas y comercios, completándose los trabajos con una puesta en valor general del espacio público que revitalizará el sector mediante nuevas veredas, renovado mobiliario urbano y trabajos de forestación. En paralelo, se prevé el emplazamiento de un espacio recreativo en el espacio público ubicado en Irigoyen y Bacacay.

En lo que respecta a las condiciones de seguridad, la obra contempla la instalación de cámaras de monitoreo y se incorporará mayor iluminación, empleando tecnología LED, que permitirá un considerable ahorro energético. En cuanto al sistema hidráulico, se prevé una readecuación general del mismo y la instalación de una estación de bombeo dotada de grupo electrógeno, que permitirá su funcionamiento ante cortes de energía eléctrica.

Qué significa el nuevo paso bajo nivel

El nuevo paso bajo nivel de Irigoyen será el primero en construirse en el barrio de Villa Luro y Liniers y formará parte de los 29 que se construyeron en los últimos años. Sobre el ferrocarril Sarmiento, también se está construyendo otro en Caballito, en la calle García Lorca.

Desde junio está cerrado el cruce a nivel de Irigoyen y las vías del Sarmiento. Como alternativa, AUSA construyó un paso a nivel provisorio sobre la calle Ruiz de los Llanos, que es doble mano, para permitir el cruce de vehículos y peatones. Así, los vehículos que vienen desde el Sur por Escalada o avenida Rivadavia y necesiten dirigirse hacia Juan B. Justo, deberán tomar Ruiz de los Llanos, cruzar las vías por esta y doblar a la derecha en César Díaz para conectar con Irigoyen.

En sentido contrario, los vehículos que vengan desde el Norte por Ruiz de los Llanos y se dirijan hacia avenida Rivadavia, deberán seguir por esta hasta cruzar las vías, doblar a la derecha en Yerbal y tomar la calle Echenagua para conectar con avenida Rivadavia.