Un jubilado murió cuando intentó separar a tres perros que se peleaban

El hombre fue atacado por un bull terrier (Foto: Pixabay).

Un jubilado de 65 años murió desangrado luego de que un perro lo mordiera y le seccionara la arteria femoral. El hombre había intervenido en una pelea entre tres animales, pertenecientes a su familia, y fue atacado por uno de estos.

El hecho ocurrió en la ciudad de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, el último viernes pasadas las 19 en una casa ubicada en la calle Thomas Espora. Los animales involucrados serían dos perros pitbull y un bull terrier, según informaron medios locales.

El ataque

La tragedia inició cuando los pitbulls comenzaron a atacarse entre sí. En ese momento, dos jóvenes de la familia, que serían los hijos de la víctima, intentaron separarlos sin éxito.

Inmediatamente, el jubilado intervino sin saber que recibiría un ataque de un tercer animal: el bull terrier le mordió una pierna y le seccionó la arteria femoral.

Según informó el portal El Chubut, el hombre -cuya identidad no trascendió- logró ingresar a su domicilio, pero producto de la gran pérdida de sangre, se descompensó y murió poco después, antes de que llegasen los servicios de emergencia.

En el caso intervino la fiscal Ivana Berazategui, quien seguirá con la investigación para esclarecer la muerte del jubilado. En el domicilio se presentó personal policial y de criminalística, quienes realizaron las pericias correspondientes y tomaron testimonios.

Registro de perros peligrosos en Puerto Madryn

Desde el 2006, en Puerto Madryn rige una ordenanza que creó un “registro municipal obligatorio de perros potencialmente peligrosos” con los datos del propietario, la raza del perro, pelaje, tamaño, sexo, edad y nombre al que responde el animal. El mismo se gestiona a través de la Dirección de Control Canino local, obligando a los propietarios a registrar animales de razas específicas o con antecedentes de agresividad para cumplir con las normas de tenencia responsable.

En la Argentina, las razas de perros consideradas "potencialmente peligrosas" (PPP) incluyen al:

Rottweiler

Pitbull Terrier

Dogo Argentino

Fila Brasilero

American Staffordshire Terrier

Mastiff

Doberman

Ovejero Alemán

Saffordshire Bull Terrier

Tosa Inu

Akita Inu

Gran Perro Japonés

Presa Canario y análogos.

Las normativas, que varían según la jurisdicción, exigen registro obligatorio, uso de bozal y correa en la vía pública y seguro de responsabilidad civil.

También se considera como potencialmente peligroso a los ejemplares con denuncias o antecedentes de agresión a personas y/o animales y los que pesen más de 40 kilos.