La reciente investigación de un equipo de científicos del Amsterdam UMC presentó reveladores detalles sobre la anatomía del clítoris. Los datos brindados dieron cuenta de la estructura compleja del único órgano humano dedicado al placer sexual. Los hallazgos son de suma importancia porque pueden ayudar a mejorar intervenciones pélvicas.

Bajo el proyecto Human Organ Atlas, el descubrimiento científico estuvo liderado por Ju Young Lee. La investigación destaca debido a la utilización imágenes de alta resolución que se obtuvieron con una fuente de rayos X de sincrotón.

Todo esto para reconstruir el recorrido del nervio dorsal diseñando un mapeo interactivo. Allí pudieron registrar cinco troncos nerviosos dentro del glande y encontraron un patrón similar al de un árbol. Los científicos indicaron que algunas de esas "ramas" se proyectan hacia el monte de Venus y al capuchón.

El estudio se realizó con dos pelvis que se donaron post mortem, por tal motivo, los especialistas admiten que será necesario recabar mayor evidencia. Para ellos, éste es solo el comienzo de una investigación que debe seguir, ya que, además, no pasó por revisió de pares.

Un estudio sobre el clítoris clave para las cirugías pélvicas

Si bien los resultados de la investigación son preliminares, dan cuenta de la complejidad de un órgano femenino, del que no hay una vasta cantidad de información sobre su funcionamiento. Asimismo, puede ser clave para cirugías pélvicas y reconstructivas en personas que sufrieron una mutilación genital. Por otro lado, permitiría la reducción de daños en otros procedimientos quirúrgicos o en intervenciones oncológicas.

"Los principios del placer", una serie de Netflix que analiza la sexualidad femenina

El documental dirigido por Niharika Desai se estrenó en 2022 en la plataforma de streaming, Netflix, y presentó una interesante mirada sobre el placer femenino divido en tres episodios titulados "Nuestros cuerpos", "Nuestras Mentes" y "Nuestras Relaciones". Cada una de las entregas contó con voces femeninas de todas las edadesm desde profesionales médicas, científicas y mujeres que dan testimonio acerca de sus experiencias sexuales.

La serie documental trata de desterrar diversos mitos sobre la salud y educación sexual, abordando no solo el placer, además, cuestiones vinculadas a la anatomía, la ciencia del orgasmo y sus brechas e, incluso, una explicación detallada sobre el funcionamiento del clítoris y su estructura.