Por qué hay muchas hormigas en mi casa si está limpia

Las hormigas son de los insectos más molestos para tener el hogar y, si bien hay muchas formas de prevenir que aparezcan, a veces aparecen invasiones de todas formas. Te contamos por qué hay hormigas en tu casa si está limpia y cómo eliminarlas.

¿Por qué hay muchas hormigas en mi casa si está limpia?

Las hormigas suelen llegar a tu hogar en busca de alimento y refugio, pero pueden resultar molestas y para erradicarlas es clave saber y entender por qué aparecen o cómo podrías eliminarlas. Si tu casa está limpia y no creés que ese sea el motivo por el que estos insectos se acercan a tu hogar, entonces puede ser que haya otras medidas preventivas que no estés considerando y que tenés que evaluar, como:

Atracción por alimentos: las hormigas son especialmente atraídas por los alimentos dulces, azucarados y grasos. Si tenés una despensa o alacena mal cerrada, migas en la cocina o un tacho de basura que no cierra bien es probable que las hormigas vayan a tu casa en busca de alimento. Presencia de humedad: las hormigas también buscan fuentes de agua, por lo que si tenés fugas en alguna tubería, humedad en las paredes o incluso plantas regadas en exceso podrías propiciar la llegada de hormigas. Acceso fácil: las hormigas son expertas en encontrar pequeñas aberturas para ingresar, por lo que las grietas en las ventanas, puertas mal selladas o cables eléctricos que pasan a través de agujeros pequeños en las paredes pueden ser la forma de acceso de estos insectos. Factores climáticos: las hormigas son más activas durante ciertas estaciones o condiciones climáticas. En climas cálidos, es más común encontrar hormigas en busca de refugio en interiores con temperaturas más estables. Otra de las razones pueden ser las lluvias intensas que pueden inundar sus hormigueros y llevarlas a buscar refugio en tu casa. Ingresar con vos: las hormigas pueden ingresar a tu hogar a través de objetos o alimentos que vos llevás a tu casa desde el exterior. Bolsas de comestibles, cajas, plantas o cualquier objeto puede llegar a ser un transporte de fácil acceso para las hormigas a tu hogar. Presencia de otras plagas: la presencia de otras plagas, como pulgas o ácaros, puede atraer a las hormigas ya que son fuente de alimento para ellas. Migración por nuevas fuentes de alimento: otra de las razones puede ser que se hayan agotado los recursos o alimentos del entorno original de esa colonia y que estén en búsqueda de nuevas fuentes de alimentos. Por eso, siempre es clave almacenar la comida bien sellada y limpiar los derrames o migas.

Cómo eliminar las hormigas del hogar

Si ya ves muchas hormigas en tu casa es momento de recurrir al insecticida o veneno, una de las formas más fáciles de erradicarlas de tu hogar es sumar cebo para hormigas. Suele ser muy efectivo colocarlos en las zonas de tránsito de las hormigas, ya que algunas de ellas llevarán el veneno al hormiguero y contaminarán al resto de la colonia.

Si no es suficiente con el veneno que colocaste de manera particular, deberías recurrir al control profesional que elegirá el tratamiento más adecuado para eliminarlas de forma rápida y segura. Suelen utilizar productos ecológicos que atacan su biología para así infectar al resto de la colonia y que no vuelvan a meterse en tu cocina.