Rusia difunde imágenes de video para cuestionar a Kiev por el supuesto atentado

El Ministerio de Defensa ruso muestra un dron derribado tras un presunto ataque con drones a la residencia de Putin

‍El Ministerio de Defensa ruso difundió el miércoles imágenes de video de lo que dijo ‍que era un avión ⁠no tripulado derribado, en una sesión informativa destinada a demostrar que Ucrania intentó esta semana atacar una residencia presidencial y desafiar los desmentidos de Kiev de que se produjera tal ataque.

Kiev afirma que Moscú no ha presentado pruebas que respalden sus acusaciones y que Rusia inventó el supuesto ataque para bloquear ‌los avances en las conversaciones sobre el ⁠fin de la guerra en ⁠Ucrania. Funcionarios de varios países occidentales han puesto en duda la versión rusa de los hechos y ‍han cuestionado la existencia de un ataque.

Un video difundido por el Ministerio de ⁠Defensa ruso mostraba a un ‌oficial de alto rango, el general de división Alexander Romanenkov, exponiendo los detalles de cómo Moscú cree que Ucrania atacó una de las residencias del presidente Vladímir Putin en la región de ‌Nóvgorod.

Romanenkov ‌dijo que 91 aviones no tripulados habían sido lanzados desde las regiones ucranianas de Sumy y Chernígov en un ataque "minuciosamente planificado" que, según él, fue frustrado por las defensas ​aéreas rusas, no causó daños y no hirió a nadie.

El video difundido por el Ministerio incluía imágenes de un militar ruso junto a fragmentos de un artefacto que, según él, era un dron ucraniano Chaklun-V derribado que transportaba un artefacto explosivo de 6 kg ‍que no había detonado.

El ministerio no explicó cómo supo cuál era el objetivo del artefacto.

Reuters no pudo confirmar la ubicación ni la fecha de las imágenes que mostraban fragmentos de un artefacto destruido. No fue ​posible verificar inmediatamente el modelo del artefacto destruido.

En otras imágenes aparecía un hombre, identificado como Igor Bolshakov, de un ​pueblo de la región de Nóvgorod, diciendo que había oído cohetes de defensa antiaérea en ⁠acción.

Ucrania no respondió inmediatamente a una solicitud de Reuters para comentar las imágenes del Ministerio de Defensa ruso.

Con información de Reuters