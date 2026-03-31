Los alumnos que resultaron heridos tras el tiroteo en la Escuela N°40 de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe evolucionan favorablemente según informaron las autoridades sanitarias de la provincia. La tragedia se cobró la vida de un adolescente de 13 años, mientras que otros ocho estudiantes debieron recibir atención médica inmediata por el ataque.

Seis de los alumnos habían ingresado al hospital local con lesiones leves y rápidamente fueron dados de alta. Por el contrario, otros dos pacientes requirieron intervención quirúrgica por heridas de arma de fuego y fueron trasladados a hospitales de los alrededores de la ciudad.

Cómo están hoy los estudiantes heridos en el tiroteo de Santa Fe

Los seis pacientes que habían ingresado al hospital local con heridas leves, ya consiguieron el alta. Todos ellos continúan acompañados y contenidos por equipos interdisciplinarios integrados por psicólogos luego de atravesar una situación por demás traumática.

Los otros dos adolescentes permanecen hospitalizados, aunque fuera de peligro. Uno de ellos, de 13 años, fue derivado al Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” de la ciudad de Santa Fe. Se supo que ingresó “en buenas condiciones clínicas, lúcido, estable y ubicado en tiempo y espacio” y que, actualmente, permanece en una unidad de cuidados especiales bajo monitoreo. Presenta hematomas en la zona de la cabeza y el cuello, aunque sin compromiso de órganos vitales.

El segundo paciente tiene 15 años y continúa internado en el Hospital Regional “Dr. Jaime Ferré” de Rafaela. Según informaron las fuentes sanitarias oficiales, presenta lesiones superficiales y una evolución estable.

Cómo sigue la causa

Las distintas áreas estatales trabajan de manera coordinada con la Fiscalía para avanzar en audiencias, entrevistas y requisas que permitan aportar elementos a la Justicia. En consecuencia, el agresor de 15 años permanece detenido bajo custodia policial mientras se evalúa su situación legal en virtud de la normativa vigente que lo considera “no punible”.

No obstante, las autoridades remarcaron que se busca transmitir a la Justicia todos los antecedentes necesarios para que determine la sanción que corresponda.

Asimismo, según lo anunciado recientemente por el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, se puso en marcha el protocolo de Atención a Víctimas del Delito. Este mecanismo incluye apoyo psicológico inmediato y asesoría legal para los familiares de la víctima fatal y de los estudiantes heridos.

En ese sentido, el subsecretario Juan Manuel Musurana relató que una psicóloga se contactó rápidamente con los padres del menor fallecido y que la asistencia se extiende también a los familiares de los heridos internados en hospitales de Rafaela y Santa Fe.