Un brutal caso de violencia escolar sacudió al país esta mañana, después de que un estudiante de 15 años entrara armado a la Escuela N°40 de la ciudad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, y matara a un compañero, de 13.

Según se logró reconstruir a partir de los testimonios de testigos, el agresor disparó entre 4 y 5 veces. Además de asesinar en el acto a un alumno, el atacante hirió a otras personas, que debieron ser atendidas de manera inmediata por equipos médicos locales y de la zona.

Cómo están los heridos del tiroteo en la escuela de Santa Fe

El gobierno santafesino actualizó la situación sobre los menores que fueron heridos esta mañana durante el tiroteo que terminó con un chico, de 13 años, muerto. Seis alumnos recibieron el alta médica en el hospital local, mientras que dos permanecen internados: uno en Rafaela y otro en Santa Fe, ambos evolucionan favorablemente.

Además, las autoridades continúan con el acompañamiento interdisciplinario en la localidad para víctimas y familiares. Según el comunicado del gobierno santafesino, seis alumnos ingresaron a la guardia del hospital local con heridas superficiales y fueron dados de alta al determinarse que ninguno requeriría de internación.

En cuanto a los pacientes derivados, un estudiante, de 13, había ingresado originalmente al Hospital Regional "Dr. Jaime Ferré" de Rafaela bajo "código rojo", ya que tenía heridas de arma de fuego. Ahora se encuentra en el Hospital de Niños “Dr. Orlando Alassia” de la capital provincial, donde permanece en la unidad de cuidados especiales bajo monitoreo y control clínico, sin la necesidad de una intervención quirúrgica por el momento

El director de este efector, Pablo Ledesma, destacó el trabajo articulado de los equipos de salud de San Cristóbal y Rafaela por la “derivación oportuna con la premura necesaria que tiene una situación de estas características”. El profesional detalló que el paciente ingresó “en excelentes condiciones clínicas, lúcido, estable, conectado, activo y ubicado en tiempo y espacio”, y explicó que su derivación fue considerando que se trata del hospital pediátrico de mayor complejidad de la provincia, con especialidades y subespecialidades acordes a ese nivel de atención.

Por otro lado, un segundo alumno, de 15, fue trasladado al Hospital de Rafaela, donde continúa internado en una sala general del establecimiento, con evolución estable de sus lesiones superficiales. En el Hospital de San Cristóbal se mantiene una atención interdisciplinaria para continuar con la asistencia que se brinda a las víctimas y sus familiares, en el marco de un despliegue interministerial del Gobierno Provincial para el acompañamiento integral de las personas afectadas.

Qué se sabe hasta ahora del tiroteo

Según información oficial, el ataque sucedió a las 7:15, cuando los alumnos de la Escuela Mariano Moreno se encontraban en el patio interno, esperando que izaran la bandera. En ese instante del comienzo de la jornada escolar, un estudiante de 15 años sacó una escopeta de la mochila y comenzó a disparar.

Se confirmó que el joven efectuó entre cuatro y cinco disparos. El saldo del tiroteo es de un menor muerto de 13 años, y de ocho heridos que debieron recibir atención médica. Afortunadamente, todos están fuera de peligro.

Además se supo que la situación fue controlada gracias a la intervención de un no docente, que se abalanzó sobre el alumno agresor y logró quitarle el arma. Inmediatamente la escuela fue evacuada y la zona, acordonada. El tirador fue detenido por la Policía.