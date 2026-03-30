Tiroteo en Santa Fe: qué se sabe hasta ahora del alumno que mató a un compañero

Un terrible episodio de violencia escolar se vivió temprano en la mañana de hoy en la Escuela Mariano Moreno de la ciudad santafesina de San Cristóbal, cuando un alumno de 15 años ingresó al establecimiento con un arma y mató a un compañero de 13 años, que cursaba primer año.

Después de que la noticia tomara trascendencia, el gobierno de la provincia de Santa Fe envió al lugar un equipo de acción interministerial. Además se informó que todas las tareas se están llevando adelante en coordinación con los efectores de Salud de la región.

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Qué se sabe hasta ahora del tiroteo en la escuela de Santa Fe

Según información oficial, el ataque sucedió a las 7:15, cuando los alumnos de la Escuela Mariano Moreno se encontraban en el patio interno, esperando que izaran la bandera. En ese instante del comienzo de la jornada escolar, un estudiante de 15 años sacó una escopeta de la mochila y comenzó a disparar.

Se confirmó que el joven efectuó entre cuatro y cinco disparos. El saldo del tiroteo es de un menor muerto de 13 años, y de dos heridos de arma de fuego, también de 13 y 15 años. Uno de los heridos fue trasladado a la ciudad de Rafaela, con perdigones en la cara y el cuello. El otro presentó heridas de menor gravedad y ambos ya están fuera de peligro.

Además se supo que la situación fue controlada gracias a la intervención de un no docente, que se abalanzó sobre el alumno agresor y logró quitarle el arma. Inmediatamente la escuela fue evacuada y la zona acordonada. El tirador fue detenido por la Policía.

Cómo sigue la situación después del tiroteo

Las autoridades continúan trabajando en el lugar para esclarecer los hechos. El gobierno provincial envió un equipo de acción y brindarán una conferencia los propios ministros de Educación; José Goity; de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda; y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni.

También se harán presentes en el lugar Claudia Soria, de Atención a la Víctima; Juan Musuruana, coordinador de Seguridad Pública; Daniela León Secretaría de Niñez; y Diana Gallo Secretaria de Territorio del Ministerio de Educación.

Por su parte, el gobernador Maximiliano Pullaro manifestó a la mañana su profunda conmoción por el ataque ocurrido este lunes. “Estoy muy golpeado por lo sucedido”, afirmó, y precisó que la alerta se recibió a las 7.20 a través de la Central de Análisis del Ojo. Ante la pregunta de posibles hipótesis, evitó realizar interpretaciones apresuradas y subrayó que se trabaja con información preliminar, mientras se avanza en la investigación y en la activación del proceso penal contra el autor. “Lo inmediato es estar presentes, acompañar y garantizar que la Justicia actúe”, aseveró.

Con estas acciones se pretende recabar toda la información necesaria para ampliar el panorama y tomar las medidas adecuadas. En el trascurso del día serán informadas a la comunidad, a través de la cobertura mediática del caso.

Qué dicen los especialistas

Para la psicóloga y docente de la Universidad Nacional de Rosario, Paula Sague, el episodio debe analizarse en un contexto más amplio. “Hay que poder pensar esta situación tan dolorosa en el marco de un proceso, de una crisis que estamos atravesando tanto a nivel nacional como en nuestra provincia”, explicó. Según detalló, esta crisis se refleja en un aumento sostenido de la demanda en salud mental, tanto en tratamientos ambulatorios como en internaciones. “En Rosario, por ejemplo, un 30% de personas pasaron de las prepagas al sistema público, lo que genera aún más dificultades para dar respuesta”, señaló.

Sague también advirtió sobre el impacto particular en las infancias y adolescencias: “En Santa Fe, esta crisis en materia de salud mental se expresa de una manera muy particular en el acompañamiento a niños, niñas y adolescentes”. En ese sentido, citó un informe reciente de la Defensoría del Pueblo provincial, según el cual más del 75% de los equipos locales —encargados de intervenir ante situaciones de vulneración de derechos— reconocen no contar con recursos suficientes.

Por su parte, la psicóloga Julieta Calmels, subsecretaria de Salud Mental de la provincia de Buenos Aires, expresó su “consternación y preocupación” por el hecho, al que calificó como “no usual en la Argentina”.

Para Calmels, el caso refleja “un momento histórico donde la violencia se vuelve protagonista, inclusive en la vida de jóvenes”, y subrayó la importancia de fortalecer las políticas públicas orientadas a este sector. “El trabajo vinculado a juventudes, salud mental y abordaje de las conflictividades en las escuelas es fundamental para mantener la contención e incentivar la escucha”, sostuvo.

En esa línea, destacó la implementación en la provincia de Buenos Aires del programa “La salud mental es entre todos y todas”, surgido tras la pandemia y que ya alcanza a cerca de medio millón de estudiantes. La iniciativa propone talleres dentro de las escuelas para abordar los vínculos entre jóvenes, promover formas de convivencia saludables y generar herramientas concretas para la resolución de conflictos. “Se trata de pensar la escuela como un territorio de paz y en la construcción de una democracia con salud”, concluyó.