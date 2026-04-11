Rutina suave de yoga después de los 60: para mejorar la flexibilidad y hacer en casa.

Con el paso de los años, el cuerpo cambia y eso hace que cueste un poco más moverse. Las molestias aparecen y la rigidez se hace notar, sobre todo al levantarse o después de estar mucho tiempo sentado. Es en este punto que entra en juego el yoga, una práctica que se puede hacer en casa y que es amable con el cuerpo.

Ejercicios de yoga suave para hacer después de los 60

No hace falta dedicar mucho tiempo, sino que con 10 o 15 minutos por día alcanza para empezar a notar cambios. Lo ideal es buscar un lugar tranquilo, usar ropa cómoda y moverse sin apuro. Lo fundamental es tener presente que "no hay que llegar a ningún lado", y que siempre hay que escuchar al cuerpo. A continuación dejamos una rutina de yoga suave para hacer después de los 60:

El yoga suave es ideal para conectar con uno y sanar los dolores.

Movimientos de cuello y hombros: sentado o de pie, mover la cabeza suavemente hacia los lados y hacer círculos con los hombros. Ayuda a aflojar tensiones acumuladas. Estiramiento de espalda: sentado en una silla, inclinar el torso hacia adelante dejando caer los brazos. Es un movimiento sencillo que relaja la zona lumbar. Postura del gato y la vaca (adaptada): apoyando las manos sobre las rodillas, alternar entre arquear y redondear la espalda. Es ideal para ganar movilidad sin esfuerzo. Estiramiento de piernas: extender una pierna y llevar el torso levemente hacia adelante, sin forzar. Mejora la flexibilidad de forma progresiva.



Beneficios del yoga suave

El yoga suave es una forma muy amigable de volver a moverse sin exigirle de más al cuerpo. Con movimientos tranquilos, ayuda a aflojar la rigidez, ganar flexibilidad y sentirse más suelto en el día a día. También mejora el equilibrio y la coordinación, algo que, aunque no siempre se note, es clave para moverse con más seguridad.

Además, tiene un efecto muy claro en cómo uno se siente. Al combinar estiramientos con una respiración más consciente, el cuerpo se relaja y la cabeza también. Es un momento perfecto para bajar un cambio, soltar tensiones y desconectarse un rato del ritmo diario. Incluso puede ayudar a dormir mejor y a levantarse con menos molestias. Básicamente, es dedicar tiempo a uno mismo y poco a poco ir tomando conciencia de los dolores para ir sanándolos.