No es caminar: este es el ejercicio que previene enfermedades cardíacas, según los expertos

Investigadores revelaron que realizar ejercicio físico de alta intensidad no solo ayuda a estar en forma, sino que también es clave para prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer. Cómo es el entrenamiento que recomiendan realizar los especialistas.

Cuál es el ejercicio de alta intensidad que previene enfermedades cardiovasculares

La investigación fue realizada por la Universidad de Sidney, publicada por Nature Communications, que analizó a 73.485 participantes del Reino Unido y el impacto en la salud de la actividad física ligera, moderada y pesada en relación con las enfermedades.

El estudio estableció que la actividad física de alta intensidad es seis veces más efectiva para reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares que el ejercicio de intensidad moderada. "Para la diabetes, es nueve veces más eficaz, y para todas las causas de mortalidad y cáncer es un poco menor", explicó Emmanuel Stamatakis, uno de los investigadores del estudio a The Independent.

Según el especialista la intensidad del ejercicio dependerá de ciertos factores como la edad y la condición física de la persona. Entre las actividades recomendadas se señalaron nadar, andar en bicicleta o entrenamiento de intervalos de alta intensidad (denominados HIIT por sus siglas en inglés).

Entre los ejercicios de actividad intensa se recomienda entrenamiento de intervalos de alta intensidad, conocido como HITT

Los signos a los que tenés que prestarle atención para notar si un ejercicio es intenso para vos son:

Tu corazón está latiendo rápido;

Estás respirando con dificultad hasta el punto de que no puedes hablar en oraciones completas

No podés mantener esta intensidad por más de unos minutos a la vez

“Hacemos mucho hincapié en la intensidad de la actividad física porque, en primer lugar, las diferentes intensidades tienen diferentes efectos en la salud y, en segundo lugar, cuanto mayor es la intensidad, mayor suele ser el beneficio para la salud”, remarcó Stamatakis.

Por qué la actividad intensa mejora la salud cardiovascular

El investigador explicó que las actividades ligeras pueden ofrecer beneficios a la salud como el ejercicio intenso, pero se necesita más tiempo y mayor actividad para obtener resultados parecido. En sí, el gran beneficio del ejercicio intenso es que entrena el corazón.

Las actividades intensas como nadar, correr o andar en bicicleta ayudar a prevenir enfermedades cardiovasculares, diabetes y cáncer

"La actividad física de alta intensidad obliga al corazón a fortalecer su músculo, mejorando su capacidad para bombear sangre. Muy pocos de estos beneficios se producen con la actividad física de baja intensidad, incluso en grandes cantidades”, explicó el especialista.