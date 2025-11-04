Gracias a la tecnología, existen distintas aplicaciones que enseñan las mismas técnicas, como si se estuviese como un maestro, para que cada uno puedo meditar desde cualquier lugar

La meditación es una de las prácticas más antiguas que existen, data desde hace más de 5000 años. No hace falta viajar a un lugar remoto, como una montaña, o reunirse con un guía espiritual para empezar. Gracias a la tecnología, existen distintas aplicaciones que enseñan las mismas técnicas, como si se estuviese como un maestro, para que cada uno puedo meditar desde cualquier lugar.

En este sentido, existen decenas de aplicaciones de meditación para dispositivos iOS y Android, tanto pagas como gratuitas. En primera instancia, se debe encontrar un lugar tranquilo, adoptar una postura cómoda y concentrarse. Luego, controlar la meditación y dejarse guiar por la aplicación.

Los beneficios de meditar alcanzan la calma, reducir el estrés, dormir mejor, aumentar la atención plena, cultivar la gratitud o incluso lograr la paz interior. Todo esto se logra si se practica con regularidad.

Las mejores aplicaciones para meditar

Algo a tener en cuenta es que ninguna aplicación elimina por completo el estrés o la ansiedad, pero ayudan a identificar sus causas y colaboran con la minimización de su impacto. Además, las personas aprenden a alcanzar un estado mental más tranquilo, controlar sus pensamientos negativos y disminuir el ritmo cardíaco para así llegar a una existencia pacífica.

Smiling Mind

La aplicación tiene más de un millón de descargas y fue creada por una organización australiana sin fines de lucro cuyo objetivo es ayudar a las personas a alcanzar el bienestar mental a lo largo de su vida. El contenido de Smiling Mind fue creado por expertos en salud mental, como psicólogos, investigadores y creadores de contenido, completamente gratis.

Quienes la usen por primera vez, deberán responder una serie de preguntas, incluidas en las de qué ayuda necesita el usuario. Algunos de los objetivos que propone la app son: dormir mejor, controlar el estrés, desarrollar la atención plena, mejorar la salud mental, fortalecer las relaciones, gestionar las emociones, vivir con sentido y aumentar la concentración.

A partir de la información proporcionada, la app dará una serie de recomendaciones de sesiones y meditaciones guiadas para elegir. Su diseño apunta a mantener la constancia y a crear el hábito de meditar a diario.

Tiempo de Meditación 2.0

Otra de las aplicaciones es Tiempo de Meditación (Meditation Time 2.0) anima a los meditadores a cerrar los ojos, despejar la mente y aislarse temporalmente del mundo exterior. Esta app ofrece efectos de sonido, como gongs, cuencos tibetanos e instrumentos, que se pueden programar para reproducirse en intervalos preestablecidos.

Una de las funciones que diferencian a Tiempo de Meditación de otras aplicaciones de temporizador es que incluye un módulo breve con artículos que enseñan técnicas básicas de meditación para principiantes. A su vez, incluye una selección de meditaciones guiadas de 30 minutos grabadas por profesionales y una selección de sonidos relajantes de fondo.

Plum Village: Meditación Zen

La aplicación Plum Village fue creado en colaboración con Thich Nhat Hanh, maestro budista zen, e integra diversas prácticas y filosofías budistas. Las lecciones principales provienen directamente de sus conferencias y sesiones de preguntas y respuestas grabadas en vídeo.

Una de las funciones que destaca es que permite marcar como favoritos videos y meditaciones guiadas, incluso es posible crear una lista de reproducción personalizada con el contenido que más interese y descargarlo para usarlo fuera de linea.

Medito: Meditación y sueño

Con Medito se pueden tomar varios cursos de meditación que consisten en sesiones de siete a 15 minutos de duración, también tiene un temporizador de meditación, paisajes sonoros para meditaciones autoguiadas, citas inspiradoras diarias, entre otras opciones.

Apenas se la descargan, los usuarios eligen su estado de ánimo u objetivo: alcanzar la calma, mejorar el sueño, aumentar la concentración mental o reducir la ansiedad. Los usuarios pueden elegir entre tres a 30 minutos la reproducción de la meditación.

GongMaster: temporizador de meditación

La última de las aplicaciones gratis para meditar es GongMaster. Se trata de temporizador de meditación sencillo que permite ajustar el tiempo entre un minuto y 60. También da la posibilidad de elegir entre uno y tres gongs intermedios.