Jujuy: pese al acuerdo del ISJ, advierten que la solución en la obra social es "momentánea"

Los cuestionamientos al Instituto de Seguros de Jujuy (ISJ) por el incumplimiento de pagos se apaciguaron por el momento tras un acuerdo alcanzado con la Cámara provincial de Empresas de Salud en las últimas horas. Sin embargo, el problema en el organismo gubernamental es mucho más grave ya que existen denuncias públicas por malversación de fondos y de una crisis monumental por deudas millonarias y falta de control.

Luego de que el Colegio Médico provincial se declarara en estado de alerta, las autoridades del ISJ confirmaron que saldarán las deudas y garantizaron la operatividad de los servicios médicos. La secretaria del interior del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (SEOM), Noemí Álvarez, advirtió que la reciente normalización de la atención "es momentánea" y no resuelve el problema de fondo de la obra social, la cual padece graves falencias en las prestaciones.

"El problema es mucho más profundo, nosotros queremos saber dónde está la plata de los jujeños porque nos están descontando todos los meses", aseguró Álvarez en diálogo con Jujuy al Momento. La secretaria del SEOM indicó que recibieron múltiples reclamos debido a la escasez de especialistas que atienden con el Instituto, así como problemas con laboratorios, obligando a los afiliados a un “circuito burocrático restrictivo”.

El sistema actual exige pasar primero por el médico clínico para obtener derivación al especialista, un circuito nefasto y que complica a afiliados con múltiples patologías crónicas. En ese marco, la gremialista dijo que profundizarán la lucha y llevarán a cabo acciones como un abrazo solidario frente al ISJ este martes y una reunión en la Legislatura para exigir explicaciones a las autoridades del ISJ y al gobierno de Carlos Sadir sobre el paradero de los fondos.

Trabajadores de la Sanidad piden que se les reconozca el boleto de colectivo

En el marco del conflicto con el ISJ, el gremio de la sanidad (ATSA) venía solicitando audiencias para tratar de avanzar con soluciones. Este lunes, lograron reunirse con diputados de la Comisión de Salud en la Legislatura para plantearles no solo esa, sino varias inquietudes del sector.

La secretaria general de ATSA, Viviana López, expuso que han solicitado abordar el costo del transporte, que representa un porcentaje significativo del sueldo de muchos trabajadores que deben usar dos colectivos para ir y volver. Además, se planteó la gran diferencia económica entre el mayor y menor horario de trabajo, exigiendo mejores salarios para quienes cumplen hasta 60 horas semanales adicionales.

En declaraciones para Jujuy al Momento, señaló que el piso salarial de 800 a 850 mil pesos no cubre las necesidades básicas de una familia tipo. Asimismo, plantearon que el código de bonificación por "desempeño" se extienda a todos los trabajadores del sistema de salud. “La Comisión de Salud escuchó los planteos y se comprometió a tenerlos en cuenta, considerando que la respuesta sobre el transporte fue positiva. Se tocará el tema del retraso en el pago del Instituto de Seguros de Jujuy en una reunión posterior con su presidente ”, afirmó la sindicalista.