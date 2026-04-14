Es gripe o resfrío lo que tengo: cómo diferenciarlos, síntomas y tratamientos.

A menudo se utilizan los términos resfrío y gripe como sinónimos, pero en verdad, no son lo mismo. Si bien ambos son virus respiratorios, los gérmenes en cuestión son diferentes, así como los síntomas y tratamientos.

¿Gripe o resfrío? Cómo diferenciarlos y síntomas de cada uno

La gripe, conocida médicamente como Influenza, es una infección viral que afecta las vías respiratorias y suele presentarse de forma repentina. A diferencia de otras afecciones más leves, la gripe impacta en todo el cuerpo y puede generar un cuadro de decaimiento general importante.

La gripe y el resfrío no son lo mismo.

Sus síntomas incluyen fiebre alta, que suele superar los 38 grados, acompañada de dolores musculares intensos, dolor de cabeza y un cansancio extremo que dificulta las actividades cotidianas. También es frecuente la presencia de tos seca persistente, escalofríos y pérdida de apetito. En algunos casos, especialmente en personas mayores o con factores de riesgo, puede derivar en complicaciones respiratorias más serias, como bronquitis o neumonía.

Por su parte, el resfrío es una infección viral leve que afecta principalmente la nariz y la garganta. Su evolución es más gradual y, en general, no genera un deterioro importante del estado general.

Entre los síntomas más habituales se encuentran la congestión nasal, la secreción de mucosidad, los estornudos y el dolor de garganta leve. Puede aparecer algo de tos, pero suele ser menos intensa que en la gripe. A diferencia de esta última, el resfrío rara vez provoca fiebre alta o dolores corporales fuertes, por lo que, a diferencia de la gripe, no suele interferir en la rutina.

Cuál es la principal diferencia entre gripe y resfrío

La principal diferencia entre gripe y resfrío está en la intensidad y la forma en que comienzan. Mientras que la gripe aparece de manera brusca y con síntomas fuertes que obligan al reposo, el resfrío se instala de forma progresiva y con molestias más leves. La fiebre alta, el dolor muscular y el agotamiento extremo son signos característicos de la gripe, mientras que la congestión nasal y los estornudos predominan en el resfrío.

Otra diferencia importante es el riesgo de complicaciones. La gripe puede agravarse, sobre todo en grupos vulnerables, mientras que el resfrío suele resolverse por sí solo en pocos días sin mayores consecuencias. Por eso, prestar atención a la evolución de los síntomas es fundamental para saber cuándo es necesario consultar a un profesional de la salud, así como vacunarse todos los años.