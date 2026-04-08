Campaña por la salud: una marca de belleza le pagó a influencers para desconectarse de las redes sociales (Créditos: Freepik)

Contra todo pronóstico, la marca Vichy Argentina lanzó una campaña para valorar la salud y le pagó a creadores de contenido para que desaparezcan de las redes sociales por 24 horas. El objetivo fue hacer foco la problemática que cada vez afecta a más personas en su vida diaria: el burnout.

Así fue la iniciativa "Paid to pause" de Vichy

La iniciativa #PaidToPause se realizó el pasado martes 7 de abril en el marco del Día Mundial de la Salud. La decisión de pagarles a creadores de contenido para que en lugar de posteos descansen estuvo asociada a informes que indican que el 52% de los influencers admite sufrir agotamiento profesional debido a la fatiga creativa, el escrutinio público constante y la inestabilidad financiera.

Vichy Argentina les pagó a influencer para que se desconectaran y tuvieran un día de autocuidado

“Entendemos que el burnout es una realidad que afecta tanto a los creadores como a nuestras audiencias. Por eso, elegimos no pedirles un posteo más, sino regalarles un momento de pausa real", explicó Maite Iglesias Leal, Brand Manager de Vichy Laboratories Argentina.

En ese sentido, remarcó que los momentos de disfrute contribuyen a "lograr un organismo en equilibrio, es decir, integralmente saludable y no una obligación digital más en la agenda”.

¿Qué creadoras de contenido participaron de la iniciativa?

Las elegidas para esta campaña de desconexión fueron Stephanie Demner, Delfi Burlando, Natacha Tedesco, Cata Stolo, Gaby Buk y Camila Orsi. El desafío fue claro: poner su celular en modo avión y desconectarse por completo durante un día entero. Mientras tanto, las influencers puedieron enfocarse en su cuidado personal y el descanso mental, al alejarse del ritmo digital.

Qué es el burnout: las señales para reconocerlo

El síndrome de burnout (agotamiento en español) es el desgaste máximo que una persona puede experimentar a causa del estrés y del ritmo de vida acelerado. Se trata de algo que afecta a las personas hace años, pero que recién en 2022 la Organización Mundial de la Salud lo incluyó en la Clasificación Internacional de Enfermedades al definirlo como "un estado de agotamiento vital".

Algunos de sus principales síntomas son:

Físicos

Fatiga crónica

Aumento o pérdida de peso

Migrañas

Dolores musculares y/o de cabeza

Problemas gastrointestinales

Desregulación del ciclo menstrual en las mujeres

Psicológicos