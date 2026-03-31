Alerta epidemiológica por coqueluche: Santa Cruz activó protocolos de vigilancia tras detectar un caso

Mientras el sistema de salud se encuentra al borde del colapso por la ausencia de políticas de Estado que impulsa el gobierno de Javier Milei, la cartera sanitaria de Santa Cruz oficializó una alerta epidemiológica luego de detectar un caso positivo de coqueluche, enfermedad respiratoria causada por la bacteria Bordetella pertussis. Ante el riesgo de complicaciones graves en menores de un año, el Gobierno provincial activó protocolos de vigilancia intensiva en todos los centros de salud para garantizar la detección temprana y el tratamiento oportuno de posibles nuevos contagios.

Frente a la aparición del caso, el Ministerio de Salud y Ambiente solicitó a los equipos médicos de toda la provincia fortalecer las estrategias de control. Entre las principales acciones se destacan el refuerzo de las campañas de vacunación, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, la detección oportuna de casos sospechosos y la aplicación de tratamientos adecuados.

Desde el área de Salud remarcaron que "la vacunación constituye la herramienta más efectiva para prevenir la enfermedad y evitar su propagación". En esa línea, señalaron que la inmunización "no solo protege a quien la recibe, sino también a las personas más vulnerables", por lo que insistieron en la importancia de cumplir con el calendario nacional de vacunación y sostener las medidas de prevención.

Debido al gran incremento de casos de coqueluche registrado en el país a lo largo de 2025, las autoridades vuelven a poner en foco la necesidad de vacunarse contra esta enfermedad. Los alarmantes números de casos superan los registros del pico histórico, que se había dado en el año 2023. El año pasado se registró una tasa de notificación de 13,65 casos por cada 100.000 habitantes.

Según lo establecido en el Boletín Epidemiológico Nacional Nº 789, la Argentina registró un incremento de los casos de coqueluche en comparación con los datos de 2024, año en el que se había registrado un descenso de pacientes. Esta situación obligó a dar a conocer el panorama actual del país y las formas de prevención existentes.

En total, se notificaron en la República Argentina 6.481 casos bajo sospecha y de todos ellos, hubo un total de 1.055 casos que fueron confirmados. Por su parte, los casos de Coqueluche en el país se concentraron principalmente en las provincias de Córdoba, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Salta, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos y Tucumán.

Qué es el coqueluche y cómo se trata

La enfermedad coqueluche se conoce también como tos ferina o tos convulsa. Es una infección respiratoria muy contagiosa cuyos principales síntomas son los ataques de tos severos y repetitivos, que pueden provocar vómitos y dificultad para respirar.

Según expertos, es peligrosa especialmente para los bebés y su principal forma de prevención es la vacunación. Para ayudar a reducir la propagación se pueden tomar medidas mas estrictas de higiene, como el lavado de manos y cubrirse al toser.

Cuáles son sus principales síntomas del coqueluche

Entre los síntomas principales se encuentran:

Secreción y congestión nasal

Ojos enrojecidos

Fiebre

Tos (comienza leve y en los casos más avanzados la gravedad va aumentando)



En los cuadros más severos, el coqueluche puede provocar dificultad para respirar, vómitos y agotamiento generalizado. Cabe destacar que esta enfermedad es más frecuente en niños menores de cinco años y bebés, por eso, la vacunación tanto materna como del nene en un hospital o en una clínica es clave para prevenirla.

Alerta por coqueluche: quiénes deben vacunarse

El Calendario Nacional de Vacunación establece la administración de la vacuna (quíntuple, pentavalente o triple bacteriana acelular) en los siguientes grupos:

Esquema básico en niños

Esquema Primario : a los 2, 4 y 6 meses (con vacuna quíntuple o pentavalente).

: a los 2, 4 y 6 meses (con vacuna quíntuple o pentavalente). Primer Refuerzo : entre los 15 y 18 meses.

: entre los 15 y 18 meses. Segundo Refuerzo : a los 5 años (con triple bacteriana celular).

: a los 5 años (con triple bacteriana celular). Tercer Refuerzo: a los 11 años (con triple bacteriana acelular).



Grupos de máximo riesgo (protección a lactantes)

Embarazadas: en cada embarazo a partir de la semana 20 de gestación (una dosis de triple bacteriana acelular). La vacunación de la embarazada es la forma de prevenir la tos convulsa en el recién nacido y el lactante hasta los seis meses.