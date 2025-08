Crimen vial en Rosario: piden 18 años de cárcel para López Gagliasso, el joven que mató a una madre y su hija

A poco más de seis meses del crimen vial protagonizado por Agustín López Gagliasso (20), quien atropelló y mató a Tania Gandolfi (40) y su hija, Agustina García (17) en la costanera de Rosario mientras conducía su auto a más de 120 km/h, las fiscales a cargo del caso solicitaron 18 años de prisión para el imputado por doble homicidio con dolo eventual.

El 21 de enero pasado, López Gagliasso perdió el control del vehículo por perseguir a un motociclista con el que habría tenido un altercado y llevó por delante con su Peugeot 206 gris a una familia cordobesa que estaba esperando para cruzar la calle en la esquina de Wheelwright y Presidente Roca. Como consecuencia, Tania y Agustina murieron en el acto. Mientras que Diego García, esposo y papá de las víctimas, tuvo un acto reflejo y salvó a la niña de 6 años, que estuvo internada con un hematoma en el hígado, pero logró sobrevivir tras pasar algunas semanas internada en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Días después, la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) dio a conocer que el acusado circulaba con 0,2 gramos de alcohol en sangre; mientras que por otro lado, los informes de narcolemia en sangre y narcoluria en orina dieron negativo. Este miércoles, las fiscales de la Agencia de Siniestralidad Vial y Delitos Culposos de la Fiscalía Regional 2, Valeria Piazza Iglesias y Mariana Prunotto, presentaron el requerimiento para la elevación a juicio oral y público al joven TikToker.

Además, solicitaron la pena de prisión efectiva y 10 años de inhabilitación para la conducción de automotores, según precisaron fueron judiciales a Infobae. El abogado querellante, Claudio Pucchinelli, afirmó que “pedir 18 años era razonable y justo” en función del accionar temerario, que calificó como una acción deliberada con desprecio hacia vidas humanas.

Si bien en un principio se sospechó que López había participado en una picada ilegal con un motociclista, los testimonios recabados durante la investigación forman parte de las pruebas en las que se apoyan las fiscales Piazza Iglesias y Prunotto para llevar a juicio al acusado. La declaración de Giovanna R., amiga que iba como acompañante en el momento del siniestro, fue clave: en su relato, contó cómo el chico se violentó porque una moto lo sobrepasó a la altura del túnel, lo que lo llevó a acelerar la velocidad y perder el control. Por esa maniobra, colisionó contra la familia que vacacionaba en la ciudad y provocó las dolorosas muertes.

“Estaba cegado. Yo tenía miedo, pensé que me moría. Me agarré fuerte, no sentí el impacto. Salí sola del auto, me vi llena de sangre. Me dolía todo, al principio no podía caminar, tenía vidrios pegados en la cara. Pedí ayuda. Agustín siempre estuvo enfocado en seguir a la moto, estaba en la suya, no le importó nada, ni si yo me moría o si chocaba con otros autos. Un inconsciente”, expresó en su declaración la chica. “¿Vos viste lo que hiciste?”, contó que le dijo Diego tras el siniestro y el trágico accidente. Sin embargo, el chico, totalmente abstraído de lo que había causado, le respondió:: “Y…mirá cómo me quedó el auto”. Allí fue cuando, como reacción, comenzó a golpearlo.

El siniestro vial se produjo el 21 de enero pasado, en Presidente Roca y Wheelwright.

Según registros oficiales, el Peugeot 206 que manejaba fue multado un total de tres veces en 2024 por sobrepasar hasta un 25 por ciento la velocidad máxima permitida en Arturo Frondizi al 200, en la zona norte de la ciudad, establecida en 50 kilómetros por hora. La primera infracción por sobrepasar la máxima data del 21 de enero del 2024, después de la medianoche. La segunda fue el 10 de marzo, a la 1.54 de la madrugada; y la tercera se produjo casi dos meses después, el 5 de mayo, a la 1.26.

En abril pasado, la Justicia rechazó el pedido de excarcelación presentado por la defensa del asesino: el juez de segunda instancia Javier Beltramone ratificó la decisión de mantener al acusado en prisión preventiva hasta el inicio del juicio. Carlos Varela, defensor del imputado, apeló la carátula del caso y solicitó que se modificara a homicidio culposo, pidiendo además que el joven fuera liberado mientras se llevara adelante el proceso judicial. Sin embargo, la solicitud fue desestimada por el tribunal.

Desde el Ministerio Público de la Acusación provincial comunicaron que la audiencia preliminar para tratar el requerimiento acusatorio fue fijada para el próximo 11 de septiembre, con horario a confirmar. López Gagliasso también está imputado por lesiones leves con dolo eventual, en concurso ideal en calidad de autor y en grado de consumado.

El esposo y padre de las víctimas pidió "la máxima pena" para López Gagliasso

Tras conocer el pedido de prisión efectiva para López Gagliasso por parte de las fiscales, Diego García solicitó justicia: “Quiero la máxima pena… ese chico es un asesino”, anunció públicamente, visiblemente conmovido por la pérdida de parte de su familia.

Meses atrás y luego de la primera resolución judicial que dictó la prisión preventiva del conductor, el cordobés expresó: “Estoy conforme con lo que resolvió el juez, el chico va a seguir detenido, es lo que pedimos en todo momento”, dijo sobre la decisión.

No obstante, aseguró que deben "cambiar las leyes y darles herramientas a los fiscales" para que los condenados "no salgan libres en tres años". "Esto no fue un accidente, vos sabés que pasó un semáforo en rojo a 120 kilómetros por hora”, continuó sobre el accionar de López Galasso.

En diálogo con El Tres y Radio 2, también habló sobre la vida en Córdoba junto a su otra hija: “Estoy sobreviviendo, no me da el tiempo, pero la vida sigue y hay que cerrar esto, que cambien las cosas en Argentina”, afirmó. “Mi hija está bien, con las abuelas. Es un proceso de asumir las pérdidas, está triste. Es tiempo y tratamiento psicológico que no lo he podido hacer por falta de tiempo. Ha vuelto a la escuela, le va bien, pero tiene que ir a la psicóloga”, concluyó.