Rosario: difunden el video con los minutos previos a que Gliasso atropelle y mate

El propio intendente de la ciudad santafesina, Pablo Javkin, fue quien difundió a través de sus redes sociales el recorrido que hizo Agustín López Gagliasso, de 20 años, con su auto antes de provocar el siniestro fatal en el que fallecieron Tania Gandolfi, de 41 años, y su hija Agustina García, de 16. “Estas imágenes que captamos con las cámaras de Video Control de tránsito de la Municipalidad y que son las que aportamos a los fiscales”, contó Javkin. En los cortes difundidos se puede ver cómo el joven se trasladaba a la velocidad permitida hasta que se cruza con una moto.

En los videos se observa que el joven conduce a velocidad permitida, hasta que minutos después, antes del ingreso al túnel Illia, se cruza con una moto, comienza a acelerar y a realizar maniobras temerarias. “La cámara de video control de salida del túnel lo capta a más de 120 Km por hora, el doble de la velocidad permitida”, apuntó Javkin.

"Quiero ser muy claro. No nos van a convencer con trampitas legales. Las imágenes son concluyentes. El conductor mató y no hay situación que justifique semejante accionar criminal. Es una persona que en un túnel urbano, con total determinación, al doble de la velocidad permitida y sin ninguna intención de freno, arruina la vida de una familia. Tal como se lo prometimos a Diego, vamos a hacer todo lo necesario para que la justicia lo castigue con la pena máxima que prevé el código para un crimen como este. Si las hizo, que las pague", sostuvo en el posteo en el que compartió el video.

Pocos metros más adelantea la salida del túnel, Gagliasso atropelló a Tania y Agustina, que iban en el auto con el resto de su familia. Esta escena fue la misma que declaró Giovanna R., quien iba como acompañante al momento del hecho, y dijo de manera contundente que todo comenzó por una pelea con un motociclista.

El joven estaba llevando a Giovanna hasta su casa cuando ocurrió el hecho: “Estaba cegado. Yo tenía miedo, pensé que me moría. Me agarré fuerte. No sentí el impacto. Salí sola del auto, me vi llena de sangre. Me dolía todo, al principio no podía caminar, tenía vidrios pegados en la cara. Pedí ayuda. Agustín siempre estuvo enfocado en seguir a la moto, estaba en la suya, no le importó nada, ni si yo me moría o si chocaba con otros autos. Un inconsciente”, expresó en su declaración la chica.

Gagliasso quedó imputado y detenido con prisión preventiva por los delitos de doble homicidio simple con dolo eventual, carátula que lleva una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

Las fiscales Mariana Prunotto y Valeria Piazza Iglesias le atribuyeron en la audiencia llevada a cabo este viernes, de haber mantenido un “altercado” con un motociclista en el túnel Arturo Illia, hacer maniobras de sobrepaso a otros vehículos y haber perdido el control del auto a más de 120 km/h.

“Quiero ser muy claro. No nos van a convencer con trampitas legales. Las imágenes son concluyentes. El conductor mató y no hay situación que justifique semejante accionar criminal”, expresó Javkin.