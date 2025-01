"Destruyeron todo", el relato del padre de la familia atropellada en Rosario

“Me cambió la vida en segundos”, sostuvo esta mañana Diego García, esposo y padre de las dos víctimas fatales del accidente en la Costanera Central de Rosario, Santa Fe. En la primera entrevista que dio a El Doce TV, el hombre dijo que Agustín López Gagliasso -el TikToker de 20 años que conducía el vehículo- "no tiene idea del daño que causó”. El hecho sucedió el martes pasado, cuando atropelló y mató a Tania Daniel Gandolfi, de 41 años y a su hija mayor, Agustina Magalí García, de 16. La segunda hija, de seis años, también fue herida, pero evoluciona de manera favorable; mientras que García resultó ileso.

“La máxima pena que se le pueda dar es poco, porque causó mucho más que ir a la cárcel y pasar unos años ahí. No hay valor para todo esto. Él no tiene idea del daño que causó”, dijo Daniel, que había llegado a la ciudad con su familia desde Córdoba para pasear, consideró que las penas por accidentes de tránsito son leves en comparación al daño causado: “De ahora en más, mi nuevo objetivo es tratar de que, lo que pasó, no se repita. Y si se repite, que sepan que van a tener consecuencias muy altas y que piensen dos veces antes de hacer las cosas. Eso es lo que me queda en la vida”, agregó.

De acuerdo con la acusación, López Gagliasso -a bordo de un Peugeot 206- perdió el control del vehículo por perseguir a un motociclista con el que habría tenido un altercado. Este viernes fue imputado por las fiscales Mariana Prunotto y Valeria Piazza Iglesias y la magistrada Paola Aguirre determinó que quede bajo prisión preventiva.

Ante la consulta sobre el estado de su hija menor, que sobrevivió al brutal choque, contó que se encuentra evolucionando “muy bien” y expresó: “Mi prioridad es ella”. Desde el medio local adelantaron que la menor ya se encuentra en el Hospital de Niños de Córdoba.

Según García, dado que la causa todavía está en pleno proceso, no puede dar detalles sobre cómo sucedió todo, pero dijo que todo se dio en “milésimas de segundo” y que no tuvo tiempo de reaccionar: “Es un milagro lo que pasó con nosotros, que estemos vivos”. Y concluyó: “Me cambió la vida. Yo no puedo decir qué va a pasar, qué voy a hacer. No sé qué voy a hacer”.

Agustín Gagliasso (20) atropelló y mató a Tania Daniel Gandolfi (41) y a su hija mayor, Agustina Magalí García (16).

Si bien en un principio se creía que Gagliasso estaba corriendo una picada con una moto, Giovanna R., de 20 años, que iba de acompañante, declaró que el joven se “cegó” en medio de una discusión de tránsito.

Según la acusación realizada por el Ministerio Público de la Acusación, el conductor del Peugeot 206, para seguir al motociclista, comenzó a sobrepasar a alta velocidad a distintos autos –e incluso una ambulancia–, hasta que perdió el control del volante y chocó a la familia. En tanto, para las fiscales no hay dudas de que López actuó con dolo eventual al desplazarse a esa velocidad por una arteria muy transitada, que linda con un pulmón verde en el que mucha gente, a esa hora, realizada actividades recreativas o deporte.