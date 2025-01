Luego del doble homicidio en la ciudad de Rosario, donde un conductor que circulaba a 120 kilómetros por hora mató a una mujer y su hija en Wheelwright y Presidente Roca, un testigo afirmó que Diego Alberto, el esposo y padre de las víctimas, golpeó y recriminó a Agustín López, el joven de 20 años que estaba al volante. "¡Me dejaste sin hija!", le gritó el hombre que sufrió la pérdida de su familia.

El brutal impacto en la zona de la costanera de la ciudad del sur santafesino dejó como saldo la muerte de Tania Daniela Gandolfi (41) y su hija Agustina Magalí García (16), mientras que la hermana menor de la adolescente, de tan solo 6 años, sufrió heridas graves y permanece internada en el Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Según el informe preliminar de la Unidad Regional II, el siniestro ocurrió alrededor de las 21 horas, cuando un Peugeot 206 -al doble de la velocidad permitida- perdió el control y subió a la vereda, donde López atropelló a las víctimas. El homicida tenía varios antecedentes de infracciones de tránsito e incluso, le habían retirado la licencia por conducir alcoholizado.

La familia, oriunda de la ciudad de Córdoba, había llegado a Rosario atraída por la promoción de un hotel, a pasar unos días. Los cuatro integrantes habían pasado la jornada en la pileta de ese hotel y por la noche fueron a pasear a la costanera central. Ahora, la Policía investiga si el conductor corría una picada al momento del accidente.

Federico, que en la noche del martes estaba a 40 metros del choque, en la puerta del parador Patagonia, detalló las consecuencias del accidente fatal ocasionado por el accionar del irresponsable conductor. El testigo dijo que fue "la tercera o cuarta persona" que llegó al lugar. "Fue impresionante, vino el padre de la chica completamente desamparado a pegarle al conductor del vehículo y gritándole que lo había dejado sin hija. Todavía me tiembla la voz cuando me acuerdo", señaló en diálogo con el móvil del programa De 12 a 14 (El Tres).

Luego, aseguró que el padre y esposo "estaba desconsolado" y un "policía lo sacó de encima" del conductor "para que no lo mate". "Lloraba desconsolado, se abrazaba al policía y lloraba. Decía 'me dejaste sin hija, me dejaste sin hija'", agregó. El hombre fue el único que resultó ileso, aunque comenzó a recibir tratamiento psicológico para poder afrontar el duelo.

Según su testimonio, después del siniestro, "el conductor se bajó atontado y recibió un montón de trompadas". Federico no llegó a ver la moto con la que, supuestamente, el vehículo conducido por López corría una picada o había corrido antes en el túnel Illia por Wheelwright.

"Estaba lleno de humo y polvo, fue impresionante", relató y contó que al rato se fue del lugar porque, lamentablemente, no podía "ayudar en nada". Antes de agredir al homicida, el hombre de la familia cordobesa que quedó desmembrada por la tragedia alcanzó a salvar de la muerte a su otra hija.

Rosario: cómo sigue el estado de salud de la nena de 6 años que sobrevivió al accidente

Según pudo reconstruir el periodista Pedro Levi, en El Tres, a partir de conversaciones con familiares que llegaron desde territorio cordobés, la otra niña de la familia -llamada Victoria- salvó su vida porque el padre la jaló de uno de sus brazos y consiguió alejarla un poco para evitar el brutal impacto.

La nena de 6 años, que sobrevivió al accidente en Rosario, en el que murió su madre y su hermana mayor, presenta varios signos de mejoría luego de haber sufrido varias lesiones en diferentes zonas de su cuerpo. De esta manera, se fue trasladada hacia la sala de internación general del Hospital de Niños Víctor J. Vilela.

Un día después de que ocurriera el episodio en la intersección de la calle Presidente Roca y el río, un allegado de la familia confirmó que la menor de edad se encontraba consciente y en recuperación de los politraumatismos que sufrió en el cráneo, tórax y el abdomen tras el impacto.

Después de negar que Victoria hubiera necesitado de una intervención quirúrgica, indicó que su estado de salud es estable, aunque no adelantó una posible fecha en la que pudiera recibir el alta médica. En diálogo con el medio Rosario 3, también reveló que la familia recibió la contención de amigos y familiares que se hicieron presentes para acompañarlos a transitar la tragedia.