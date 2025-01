Rosario: imputaron al joven que atropelló y mató a una madre y su hija

Imputaron a Agustín López Gagliasso, el joven que atropelló y mató a una madre y su hija durante sus vacaciones en Rosario. Se lo acusa de doble homicidio simple con dolo eventual, carátula que lleva una pena de entre 8 y 25 años de prisión.

Según la reconstrucción del hecho, el acusado mantuvo un altercado con un motociclista en el túnel Arturo Illia que lo llevó a hacer maniobras y pasar a otros vehículos, por lo que perdió el control a más de 120 km/h.

Gracias al testimonio de Giovanna R., amiga que iba como acompañante en el momento del siniestro, se pudo realizar la imputación a López Gagliasso. En su relato, contó cómo el chico se violentó porque una moto lo sobrepasó a la altura del túnel, lo que lo llevó a acelerar la velocidad y perder el control.

Por esa maniobra, colisionó contra Tania Gandolfi (40) y sus hijas Agustina Magalí García (17) y Victoria (6). La única que sobrevivió es la pequeña, que ya recibió el alta y regresó a la provincia de Córdoba.

El joven estaba llevando a Giovanna hasta su casa cuando ocurrió el hecho: “Estaba cegado. Yo tenía miedo, pensé que me moría. Me agarré fuerte. No sentí el impacto. Salí sola del auto, me vi llena de sangre. Me dolía todo, al principio no podía caminar, tenía vidrios pegados en la cara. Pedí ayuda. Agustín siempre estuvo enfocado en seguir a la moto, estaba en la suya, no le importó nada, ni si yo me moría o si chocaba con otros autos. Un inconsciente”, expresó en su declaración la chica.

“¿Vos viste lo que hiciste?”, contó que le dijo Diego García, esposo de Tania y padre de ambas criaturas, tras el siniestro y el trágico accidente. Sin embargo, el chico, totalmente abstraído de lo que había causado, le respondió:: “Y…Mirá cómo me quedó el auto”.

Como reacción frente a la respuesta, García se abalanzó sobre el acusado y comenzó a golpearlo, hasta que intervino la Policía.

Un testigo reveló la reacción del hombre que perdió a su familia en la tragedia

Un testigo afirmó que Diego Alberto, el esposo y padre de las víctimas, golpeó y recriminó a Agustín López, el joven de 20 años que estaba al volante. "¡Me dejaste sin hija!", le gritó el hombre que sufrió la pérdida de su familia.

La familia, oriunda de la ciudad de Córdoba, había llegado a Rosario atraída por la promoción de un hotel, a pasar unos días. Los cuatro integrantes habían pasado la jornada en la pileta de ese hotel y por la noche fueron a pasear a la costanera central. Ahora, la Policía investiga si el conductor corría una picada al momento del accidente.

Federico, que en la noche del martes estaba a 40 metros del choque, en la puerta del parador Patagonia, detalló las consecuencias del accidente fatal ocasionado por el accionar del irresponsable conductor. El testigo dijo que fue "la tercera o cuarta persona" que llegó al lugar. "Fue impresionante, vino el padre de la chica completamente desamparado a pegarle al conductor del vehículo y gritándole que lo había dejado sin hija. Todavía me tiembla la voz cuando me acuerdo", señaló en diálogo con el móvil del programa De 12 a 14 (El Tres).

Luego, aseguró que el padre y esposo "estaba desconsolado" y un "policía lo sacó de encima" del conductor "para que no lo mate". "Lloraba desconsolado, se abrazaba al policía y lloraba. Decía 'me dejaste sin hija, me dejaste sin hija'", agregó. El hombre fue el único que resultó ileso, aunque comenzó a recibir tratamiento psicológico para poder afrontar el duelo.

Según su testimonio, después del siniestro, "el conductor se bajó atontado y recibió un montón de trompadas". Federico no llegó a ver la moto con la que, supuestamente, el vehículo conducido por López corría una picada o había corrido antes en el túnel Illia por Wheelwright.

"Estaba lleno de humo y polvo, fue impresionante", relató y contó que al rato se fue del lugar porque, lamentablemente, no podía "ayudar en nada". Antes de agredir al homicida, el hombre de la familia cordobesa que quedó desmembrada por la tragedia alcanzó a salvar de la muerte a su otra hija.