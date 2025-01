Tragedia en Rosario: el joven que asesinó a la familia cordobesa dio positivo de alcoholemia

Agustín López Gagliasso, el joven que atropelló y mató a Tania Gandolfi (41) y a su hija Agustina García (16) durante sus vacaciones, dio positivo en el test de alcoholemia que le realizaron luego de la tragedia en la ciudad de Rosario. En las últimas horas, la Agencia Provincial de Seguridad Vial dio a conocer que el acusado circulaba con 0,2 gramos de alcohol en sangre; mientras que por otro lado, los informes de narcolemia en sangre y narcoluria en orina dieron negativo.

"Los análisis permanecerán conservados en laboratorio para eventuales estudios en caso de ser requeridos", manifestaron fuentes judiciales de la causa. Actualmente, el joven está imputado del delito de "homicidio simple con dolo eventual, todo en concurso ideal"; mientras que las fiscales Mariana Prunotto y Valeria Piazza Iglesias señalaron que -previo al fatal choque- habría mantenido un "altercado" con un motociclista en el túnel Arturo Illia. Seguido de ello, maniobró y sobrepasó varios vehículos, perdiendo el control del auto a más de 120 km/h.

El testimonio de Giovanna R., amiga que iba como acompañante en el momento del siniestro, fue clave para realizar la imputación a López Gagliasso: en su relato, contó cómo el chico se violentó porque una moto lo sobrepasó a la altura del túnel, lo que lo llevó a acelerar la velocidad y perder el control. Por esa maniobra, colisionó contra la familia que vacacionaba en la ciudad: Gandolfi y sus hijas Agustina y Victoria (6) sufrieron heridas graves y sólo la pequeña sobrevivió, recibió el alta y regresó con su papá Diego García a la provincia de Córdoba.

“Estaba cegado. Yo tenía miedo, pensé que me moría. Me agarré fuerte, no sentí el impacto. Salí sola del auto, me vi llena de sangre. Me dolía todo, al principio no podía caminar, tenía vidrios pegados en la cara. Pedí ayuda. Agustín siempre estuvo enfocado en seguir a la moto, estaba en la suya, no le importó nada, ni si yo me moría o si chocaba con otros autos. Un inconsciente”, expresó en su declaración la chica. “¿Vos viste lo que hiciste?”, contó que le dijo Diego, esposo de Tania y padre de ambas criaturas, tras el siniestro y el trágico accidente. Sin embargo, el chico, totalmente abstraído de lo que había causado, le respondió:: “Y…Mirá cómo me quedó el auto”. Allí fue cuando, como reacción, comenzó a golpearlo.

Cabe remarcar que, más allá de la tragedia, López Gagliasso tenía varios antecedentes de infracciones de tránsito e incluso le habían retirado la licencia por conducir alcoholizado. Según los registros difundidos por el propio municipio, el joven también dio positivo por alcoholemia (0.93 g/l) en 2023 y le sacaron la licencia por un mes. Además, tiene varias multas por exceso de velocidad, por invadir carriles exclusivos y por cruzar semáforos en rojo.

Según registros oficiales, el Peugeot 206 que manejaba fue multado un total de tres veces en 2024 por sobrepasar hasta un 25 por ciento la velocidad máxima permitida en Arturo Frondizi al 200, en la zona norte de la ciudad, establecida en 50 kilómetros por hora. La primera infracción por sobrepasar la máxima data del 21 de enero del año pasado, después de la medianoche. La segunda fue el 10 de marzo, a la 1.54 de la madrugada; y la tercera se produjo casi dos meses después, el 5 de mayo, a la 1.26.

"No fue un accidente, fue un crimen: no al cambio de carátula", expresó el intendente de Rosario, Pablo Javkin, a través de sus redes sociales donde publicó imágenes de las cámaras de seguridad de la municipalidad donde se observa cómo acelera en el túnel y realiza "maniobras temerarias" entre otros vehículos. "No nos van a convencer con trampitas legales. Las imágenes son concluyentes. El conductor mató y no hay situación que justifique semejante accionar criminal", añadió. Y aseguró que le prometió a Diego -esposo y padre de las víctimas- que harán "todo lo necesario para que la Justicia lo castigue con la pena máxima".