Llega Decathlon a Argentina en noviembre: cuándo abre, dónde y a qué precios venden ropa deportiva

La cadena de ropa deportiva Decathlon arribará a la Argentina y abrirá sus puertes este mes. Esta marca es reconocida por la mezcla entre calidad y bajos precios de sus productos y a partir del sábado 8 de noviembre abrirá sus puertas al público.

Decathlon se especializa en la indumentaria y el equipamiento deportivo y su primer local en la República Argentina se ubicará en el complejo Al Río, de Vicente Lopez. Este complejo consta de de 3000 metros cuadradas y fue llevado a cabo en colaboración con la cadena francesa de supermercados Carrefour.

Cabe recordar que esta marca de ropa ya había tenido un primer intento de establecerse en el país, ubicandose en el centro comercial Soleil de San Isidro, sin embargo, en medio de la crisis del 2001, la empresa francesa se vio en la obligación de cerrar la unica filial que poseía en Argentina.

En cuanto a la variedad de sus productos, la compañia informó que estarán a disposición los mismos productos que se venden en Europa y el resto del mundo. ofreciendo marcas propias las cuales son reconocidas a nivel mundial, tales como: Quechua, Tribord, Domyos, Rockrider, Kuikma y Kipsta. A su vez, el catálogo de la marca ofrecerá tanto opciones para deportistas principiantes, como también productos especializados para atletas de alto rendimiento.

¿Cuáles serán los precios de los productos en Argentina?

Si bien por el momento la empresa no ha establecido la lista de precios que tendran sus productos en el país, si se puede observar cuanto sale la ropa que ofrecen en otros países limítrofes. De esta manera, teniendo el precio de por ejemplo, Uruguay, se puede realizar la conversión a pesos argentinos y conseguir un estimativo de cuanto saldría el producto en el país.

Por este motivo, generamos una lista con precios de Uruguay y su equivalente en Argentina:

Remeras : las remeras de mujer salen en Uruguay entre $340 y $1500 pesos uruguayos, lo que equivaldría a un valor entre $12.370,93 y $54.577,64 pesos argentinos. Por su parte, su versión masculina abarca desde los $300 hasta los $3900 pesos uruguayos, es decir, entre $10.915,53 y $141.901,87 en valor argentino.

: las remeras de mujer salen en Uruguay entre $340 y $1500 pesos uruguayos, lo que equivaldría a un valor entre $12.370,93 y $54.577,64 pesos argentinos. Por su parte, su versión masculina abarca desde los $300 hasta los $3900 pesos uruguayos, es decir, entre $10.915,53 y $141.901,87 en valor argentino. Short deportivo : en el caso de los shorts el rango de precios es similar, saliendo $350 el más barato tanto para hombres como para mujeres, potencialmente unos $12734,78 pesos argentinos.

: en el caso de los shorts el rango de precios es similar, saliendo $350 el más barato tanto para hombres como para mujeres, potencialmente unos $12734,78 pesos argentinos. Zapatillas: para las zapatillas la situación es diferente, encontrando que el calzado masculino cuesta entre $680 y $6650 pesos uruguayos, que serían entre $24.741,86 y $241.960,88 pesos argentinos. Mientras que para las mujeres en Uruguay los valores van desde $350 y hasta $12.900 pesos uruguayos, con un equivalente que quedaría entre $12.734,78 y $473.448,54 pesos argentinos.

Es fundamental recordad que estos valores serían aproximados, ya que los precios pueden variar con el arribo de la empresa a la Argentina, por motivos de economía nacional e impuestos que se aplican sobre los productos. Por lo que habrá que esperar a la aparición de su sitio web en el pais para tener información certera al respecto.