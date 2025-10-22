Furor por el outlet en el centro porteño con ropa importada desde $12.000

Abrió nuevo outlet en el centro porteño que vende ropa importada muy barata y se consiguen remeras desde $12.000 y jeans por 30.000 pesos.

En pleno corazón de Buenos Aires, sobre la calle Sarmiento casi esquina Callao, abrió un nuevo outlet que promete revolucionar el mercado de la indumentaria con ropa importada a precios muy bajos. Se trata de un local de la plataforma Hoy Online, que ya tenía presencia en Flores y ahora desembarcó en el centro porteño con la consigna "Ropa importada y nacional".

Los carteles dentro del local llaman la atención de inmediato: remeras importadas desde $12.000 y jeans desde $30.000. La propuesta incluye talles para todos los cuerpos y la venta se realiza de lunes a sábados entre las 11 y las 20. En sus redes sociales, la marca destaca "precios bajos y ropa buena", una combinación que ya se viralizó entre los usuarios curiosos.

Los precios en el flamante outlet de Buenos Aires

De acuerdo al relevamiento de iProfesional, al ingresar al negocio, los precios llaman la atención y las personas recorren los pasillos en busca de una oportunidad. A continuación repasamos algunos de los valores de la indumentaria en el nuevo outlet porteño:

Remeras: $12.000

Camperas: $20.000

Buzos: $13.000

Polera: $12.000

Campera reversible: $27.500

Short: $12.600

Remera Dry Fit: $12.000

Jeans importados: $30.000

Camisas de raso: $25.000

Remeras importadas: dos por $20.000 o 10 por $80.000

Este lanzamiento llega en un contexto donde el consumo en indumentaria está en baja, pero las plataformas online como Shein y Temu siguen ganando terreno. Frente a esta realidad, muchas marcas y cadenas apuestan a los outlets para atraer clientes con descuentos atractivos y prendas de calidad.

Otro outlet que es tendencia

Un ejemplo de esta tendencia es el relanzamiento de la feria Re Outlet, organizada por el grupo IRSA, dueño de los principales centros comerciales del país. La tercera edición de este evento comenzó el viernes y se extenderá hasta el 30 de octubre en La Rural, con entrada libre y gratuita. En un espacio de 5.000 metros cuadrados, más de 30 firmas de indumentaria y accesorios ofrecen descuentos de hasta el 60%.

Entre las marcas que participan se encuentran Nike, Adidas, Puma, Levis, Key Biscayne, Markova, Parfumerie, Bimba y Lola, además de Premium Market con H&M, Forever 21, Bershka y Massimo Dutti. También forman parte Portsaid, Desiderata, Reebok, Wrangler, La Martina, Victoria Tucci, Yagmour, Rochas, Cheeky, Cardon, GAP, Banana Republic, Vans y muchas otras, garantizando una gran variedad para todos los gustos y edades.

Lo cierto es que las marcas apuestan a los outlets para captar a los clientes, en un contexto de retracción del consumo y en medio del furor por las importaciones mediante plataformas como Shein y Temu.