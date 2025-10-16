La marca deportiva internacional que abrirá su primer local en Argentina.

Después de muchos rumores, finalmente Decathlon confirmó su regreso al mercado argentino con la apertura de su primera tienda en Vicente López. El local, situado en el complejo Al Río, abrirá sus puertas el sábado 8 de noviembre y contará con una superficie de 3000 metros cuadrados.

Este espacio fue desarrollado en conjunto con Carrefour. La tienda ocupa una parte del antiguo patio de comidas y una sección del depósito del hipermercado, adaptada para la propuesta deportiva.

El retorno de Decathlon a Argentina ocurre luego de una breve experiencia hace dos décadas, cuando inauguró una sucursal en el centro comercial Soleil, en San Isidro, pero la crisis económica de 2002 obligó a cerrar sus puertas. Ahora, regresa de la mano del grupo inversor Grupo One, liderado por Manuel Antelo junto a Sabine Mulliez y Pedro Aguirre Saravia. Mulliez pertenece a la familia dueña de Decathlon y otras grandes cadenas como Leroy Merlin y Auchan.

En cuanto a la oferta, Decathlon Argentina traerá al país los mismos productos que comercializa en Europa y el resto del mundo. Esto incluye sus marcas propias como Quechua, Tribord, Domyos, Rockrider, Kuikma y Kipsta. La tienda tendrá una amplia variedad para todos los niveles, desde quienes empiezan a hacer deporte hasta deportistas de alto rendimiento, abarcando toda la gama de tecnicidad.

Previendo la apertura, la empresa comenzó en agosto un proceso de selección para contratar alrededor de 90 empleados para el local y sus operaciones logísticas, marcando un fuerte compromiso con la generación de empleo local.

El plan de expansión de Decathlon en Argentina

Pero la expansión no se detiene ahí. Decathlon ya planifica abrir dos nuevas tiendas en Buenos Aires para mediados de 2026. El segundo local estará ubicado en el Abasto Shopping, con una inversión estimada en US$5 millones, ocupará 2700 metros cuadrados y generará más de 60 empleos directos.

Por otro lado, el tercer local llegará al Alto Palermo Shopping con una superficie de 1400 metros cuadrados, una inversión de US$4 millones y 50 puestos de trabajo.

Estas aperturas forman parte de un plan quinquenal que contempla una inversión total superior a US$100 millones y la creación de 750 empleos directos. Además, la empresa proyecta expandirse a ciudades como Córdoba, Rosario y Mar del Plata para consolidar una red nacional de tiendas deportivas. Decathlon nació en 1976 en Lille, Francia, y hoy está presente en 78 países con más de 1700 locales.