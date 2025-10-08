La marca de Té que vuelve al país.

El té es una infusión indispensable para muchos argentinos y para los fanáticos de esta bebida hay una gran noticia, ya que una importante marca internacional anunció su vuelta al mercado local.

Se trata de la mundialmente reconocida Lipton, que volverá al país con su amplia selección de sabores a partir de este mes. Es la empresa de té más grande del mundo con presencia en más de 100 países y plantas de producción en cuatro continentes.

Las opciones de té que estarán disponibles en Argentina

La marca llegará con una importante opción de variedades de té como Lipton Yellow Label, English Breakfast, Earl Grey, Clear Green Pure, Clear Green Citrus, Manzanilla, Frambuesa y Arándanos, Mango y Grosellas, y Pomelo y Naranja.

La empresa anunció su regreso a la Argentina de la mano de Conyntra Fine Food, una empresa argentina dedicada a la importación y distribución de productos gourmet.

Dónde se podrán conseguir y precio

Se podrán conseguir en supermercados, tiendas especializadas y plataformas de venta online en todo el territorio nacional con un precio que irá desde los 9 mil y 10 mil pesos.

Lipton vuelve al país con una gran variedad de sabores.

La historia del Té Lipton

La historia de Lipton comenzó en 1871 con Sir Thomas Lipton, quien buscó revolucionar la forma en que se consumía el té. Su objetivo fue “democratizar el té”, haciendo que esta bebida, antes reservada a las clases altas, llegara a todos a través de un modelo de negocio innovador que incluía la gestión directa de sus propias plantaciones.

Actualmente, Lipton Teas and Infusions se mantiene como la empresa de té más grande del planeta, con presencia en más de 100 países y centros de producción en cuatro continentes. Su filosofía sigue siendo crear valor “con cada sorbo, desde la planta hasta la taza”.

Por su parte, Conyntra Fine Food, la firma argentina que trae de vuelta a Lipton, se especializa en la importación y distribución de alimentos y bebidas premium. Además de Lipton, representa en el país a marcas internacionales prestigiosas como Lavazza, De Cecco, Lindt, Bonne Maman, Colavita y Nissin.