Recorrido gratuito por el Paseo Ambiental del Sur: senderos con especies nativas de Espinal, Pampa y Delta e Islas del Paraná.

Los amantes de la flora y fauna pueden disfrutar de un recorrido guiado y gratuito este miércoles 17 de junio por el Paseo Ambiental del Sur. Ubicado en Paseo Islas Malvinas 40, Villa Soldati, el predio cuenta con senderos con especies nativas de las ecorregiones Espinal, Pampa y Delta e Islas del Paraná, además de un área de energías renovables con paneles solares, aerogeneradores y calentadores de agua.

Según explican desde la página del Gobierno de la Ciudad, los visitantes disfrutarán de un recorrido liderado por guías y capacitadores. Con un enfoque pedagógico, los especialistas brindarán estrategias para el cuidado del ambiente frente al cambio climático y ofrecerán ideas creativas para aplicar en la vida cotidiana. "El recorrido se organiza a través de diferentes circuitos temáticos donde se visita el área de agroecología urbana que cuenta con un sector de compostaje, huertas en tierra e hidropónicas, un vivero productivo de hortalizas y un vivero pedagógico", comentan.

La Ciudad de Buenos Aires ofrece una visita guiada por el Paseo Ambiental del Sur este miércoles 17 de junio.

Hacia el final del recorrido, "se visita el área de energías renovables con paneles solares, aerogeneradores y calentadores de agua, junto a una posta sobre gestión de residuos enfocada en la problemática de los plásticos de un solo uso". La actividad es gratuita y contará con dos salidas durante este miércoles 17: a las 9:30 h y a las 14 h, en el Centro de Información y Formación Ambiental.

Qué es el Paseo Ambiental del Sur

El Paseo Ambiental del Sur (PAS) es un predio ubicado en Villa Soldati. El mismo está destinado a recrea ambientes naturales con flora nativa, humedales y huerta. Siguiendo la línea ecológica, el espacio cuenta con un sector especial de energías renovables. Según expresan desde el GCBA, "constituye un aula a cielo abierto disponible para todos los vecinos de la Ciudad".

"El PAS es un lugar demostrativo y de concientización que aborda temas ambientales, propuestas tecnológicas y de diseño que nos permitirán mejorar los ambientes urbanos y aprender cómo los elementos silvestres interactúan con aquellos que son propios de una ciudad tan grande como la nuestra", detallan desde el ente gubernamental, y concluyen: "Invitamos a los vecinos, estudiantes de todas las áreas y niveles, integrantes de organizaciones y al público en general a participar en las visitas guiadas, charlas y talleres para conocer cómo cuidar el ambiente y diversas estrategias para la mitigar los efectos del Cambio Climático y adquirir hábitos sustentables".