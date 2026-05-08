Qué es el tumor benigno por el que operaron a Máximo Kirchner en la glándula parótida

Máximo Kirchner fue operado este viernes de un tumor benigno en la glándula parótida de la cabeza, según confirmaron en un parte médico desde el Hospital Italiano de La Plata. La operación estaba programada por el diagnóstico de "cistoadenoma parotídeo bilateral" y, ahora, el hijo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner permanece internado como parte del control postoperatorio.

El informe firmado por el director general del hospital, Roberto Martínez, detalló: “Máximo Kirchner se encuentra en postoperatorio inmediato con buena evolución, quedando internado para controles y seguimiento”.

Qué es el cistoadenoma parotídeo bilateral: el cuadro por el que operaron a Máximo Kirchner

Las parótidas son dos glándulas salivales ubicadas delante de las orejas, las personas cuentan con una a cada lado de la cara. Se trata de glándulas que generan saliva para ayudar a masticar y digerir alimentos.

"Hay muchas glándulas salivales en los labios, las mejillas, la boca y la garganta; en cualquiera pueden producirse proliferaciones de células, llamadas tumores", explican en Mayo Clinic y apuntan: "Las glándulas parótidas son la ubicación más común de los tumores de las glándulas salivales", detalla el sitio especializado.

Sin embargo, los especialistas señalan que los tumores que se dan en esa zona suelen ser benignos y tratarse con operaciones programadas, como ocurrió con Máximo Kirchner. De todas formas, este tipo de patologías deben tratarse, ya que pueden generar hinchazón en la cara o la mandíbula. Además, causar problemas de deglución o pérdida de movimiento facial.

Cristina Kirchner no pudo acompañar a su hijo durante la operación

El dirigente de La Cámpora había compartido que se iba a someter a la operación sin aclarar cuál era la verdadera causa de la intervención quirúrgica. En una publicación en redes sociales, Máximo comentó que si bien su madre, Cristina Kirchner, quiso acompañarlo, él le pidió que no lo haga.

"Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga. ¿Saben por qué? No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia", contó.

Y continuó: "No quiero que les pida nada a los que la someten a una prisión domiciliaria irregular por presión de quienes hoy saquean la Argentina, convirtiendo al poder ejecutivo, legislativo y judicial (sí, leen bien, así en minúscula) en meros instrumentos al servicio del poder económico".

"A ella no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo poder judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico. Le reservan persecución y restricciones", criticó sobre la Justicia. En ese sentido, remarcó que quiso evitar "el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso".