Operan a Máximo Kirchner: "Cristina me quiso acompañar, pero le pedí que no lo haga"

El diputado nacional Máximo Kirchner está siendo operado en una intervención programada. Con una publicación en las redes sociales, el dirigente peronista comentó que su madre y dos veces presidenta, Cristina Kirchner, quiso acompañarlo, pero le pidió que no lo haga para que no tenga que elevar pedidos al poder judicial.

"Quería contarles que Cristina quiso venir, me hubiera gustado, pero le sugerí especialmente que no lo haga. ¿Saben por qué? No quiero que les pida nada a los que, abusando del poder que ostentan, la han encerrado a pesar de su inocencia. No quiero que les pida nada a los que la someten a una prisión domiciliaria irregular por presión de quienes hoy saquean la Argentina convirtiendo al poder ejecutivo, legislativo y judicial (si, leen bien, así en minúscula) en meros instrumentos al servicio del poder económico", afirmó Máximo Kirchner.

Fuentes del entorno del diputado nacional adelantaron que darán a conocer el motivo de la cirugía cuando termine la intervención. "Luego de la cirugía programada enviaremos información mediante el parte médico del Hospital", explicaron a El Destape.

"A Ella no le conceden permisos ni autorizan salidas como lo hace este mismo poder judicial con más de la mitad de los condenados por delitos de lesa humanidad o narcotráfico. Le reservan persecución y restricciones", escribió Máximo Kirchner, quien en las últimas semanas cuestionó a la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) por no haber mencionado la detención de Cristina Kirchner en su discurso del Día del Trabajador.

"Ella no merece el show que montarían con su traslado si le concedieran el permiso. Pero tampoco millones de argentinos y argentinas merecen esta realidad agobiante e injusta, una consecuencia previsible de las políticas impulsadas por este gobierno y de quienes contribuyeron a convertir esas ideas en sentido común", agregó.