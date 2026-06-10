Es un punto de encuentro en el Mundial y está repleta de esculturas: la historia detrás de la Plaza Seeber

La Plaza Seeber se caracteriza por sus esculturas, naturaleza y ser un espacio de encuentro en pleno Palermo

Entre los diferentes puntos icónicos de la ciudad de Buenos Aires en pleno Palermo se encuentra la Plaza Seeber: un pulmón verde cargado de historia. Caracterizada por sus esculturas y rincones europeos, suele posicionarse como un punto de encuentro clave para diferentes eventos, especialmente el Mundial.

Cómo es la Plaza Seeber, el icónico parque porteño

Denominada Plaza Intendente Seeber, el parque es un amplio predio repleto de esculturas históricas como el monumento ecuestre al Gral. Juan Manuel de Rosas, el icónico jarrón blanco, las dos esculturas de los ciervos (Arthur Jacques Leduc)y la "Lucha del Tigre" (Louis Samain y Julien Dillens).

Sin embargo, la que verdaderamente se destaca es el Templete: una pérgola estilo Luis XVI que transporta a otra parte del mundo. La estructura solía ser parte de los jardines del Palacio Bosch, hoy la Embajada de los Estados Unidos. De acuerdo a la historia, Ernesto Bosch y Elisa de Alvear le encargaron la obra al paisajista Achille Duchêne ya que querían que desde las ventanas de su mansión se viera el clásico templete como en el Petit Trianon de Versalles.

Su nombre está designado en honor a Francisco Seeber, un militar y funcionario que combatió en la guerra contra el Paraguay. El oficial llegó a ser presidente del Ferrocarril del Oeste y también intendente municipal de Buenos Aires entre el 10 de mayo de 1889 hasta el 4 de junio de 1890.

La plaza se encuentra ubicada entre los cruces de Av. Del Libertador, Av. Sarmiento, Av. Colombia y Av. John Fitzgerald Kenned. El predio está repleto de árboles, cuenta con juegos, espacios para hacer ejercicio y caniles para perros. Durante la primavera, sus jacarandás florecen con sus simbólicas flores violetas y regalan un follaje colorido, ideal para descansar y disfrutar al aire libre.

¿Por qué la Plaza Seeber es elegida como punto de encuentro?

La Plaza Seeber es un espacio clave para desconectar al aire libre y relajarse en medio de la naturaleza. Sin embargo, suele ser el centro de actividades culturales masivas como las Ferias de las Colectividades y los eventos de Buenos Aires Market.

Durante el Mundial 2026, por ejemplo, la plaza será el escenario del festival Buenos Aires Fan Fest de la Ciudad. La iniciativa propone un espacio con pantallas gigantes para ver los partidos de la Copa del Mundo totalmente gratis y con la mística del encuentro entre vecinos.

Durante el Mundial 2026 la Plaza Seeber ofrecerá la posibilidad de ver los partidos gratis en pantallas gigantes

También habrá shows, un espacio infantil, un patio gastronómico y artistas itinerantes. Los días en los que juega Argentina, el espacio verde estará abierto en horario especial y el resto de las fechas de la primera fase mundialista se podrá disfrutar del evento de 12 a 20 hs.