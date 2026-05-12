Según Forbes, el patrimonio conjunto de las diez personas más ricas del mundo se elevó hasta los u$s 2,7 billones.

Por primera vez en tres años, el ranking de las personas más ricas del mundo está integrado por estadounidenses tras la salida de Bernard Arnault, de la firma LVMH, un gigante que lidera la industria del lujo a escala global.

Según Forbes, el patrimonio conjunto de las diez personas más ricas del mundo se elevó hasta los u$s 2,7 billones, con un incremento mensual de u$s 260.000 millones. Además, Larry Page alcanzó un umbral histórico al convertirse en la tercera persona en superar los u$s 300.000 millones junto con Elon Musk y Larry Ellison.

El incremento también se vio impulsado por varios movimientos marcados en lo que va de mayo, impulsados por el desempeño de los mercados financieros, entre ellos el avance del S&P 500 (9%) y el Nasdaq (15%) durante el mes pasado.

Las 10 personas más ricas del mundo

Elon Musk: Nuevamente, el fundador de SpaceX se ubicó entre los más ricos del mundo con un acumulado de u$s 782.000 millones. Su sector es el de la tecnología / aeroespacial y automotriz.

Nuevamente, el fundador de SpaceX se ubicó entre los más ricos del mundo con un acumulado de u$s 782.000 millones. Su sector es el de la tecnología / aeroespacial y automotriz. Larry Page: el cofundador de Google sumó u$s 313.000 millones. Pertenece al sector de Tecnología / Internet.

el cofundador de Google sumó u$s 313.000 millones. Pertenece al sector de Tecnología / Internet. Sergey Brin (subió del número 4): el otro cofundador de Google se ubicó como el tercer hombre más rico del mundo con un patrimonio de u$s 289.000 millones. Pertenece al sector Tecnología / Internet.

(subió del número 4): el otro cofundador de Google se ubicó como el tercer hombre más rico del mundo con un patrimonio de u$s 289.000 millones. Pertenece al sector Tecnología / Internet. Jeff Bezos (bajó del número 3): el fundador de Amazon suma una fortuna de u$s 272.000 millones. Pertenece al sector Tecnología / Comercio electrónico.

(bajó del número 3): el fundador de Amazon suma una fortuna de u$s 272.000 millones. Pertenece al sector Tecnología / Comercio electrónico. Mark Zuckerberg: el creador de Facebook cuenta con una fortuna de u$s 210.000 millones. Forma parte del sector Tecnología / Redes sociales.

el creador de Facebook cuenta con una fortuna de u$s 210.000 millones. Forma parte del sector Tecnología / Redes sociales. Larry Ellison: pertenece al sector Tecnología / Software y acumuló una fortuna de u$s 205.000 millones.

pertenece al sector Tecnología / Software y acumuló una fortuna de u$s 205.000 millones. Michael Dell (subió del número 8): acumuló una fortuna de u$s 177.000 y pertenece al sector tecnología / Hardware y servicios IT.

(subió del número 8): acumuló una fortuna de u$s 177.000 y pertenece al sector tecnología / Hardware y servicios IT. Jensen Huang (bajó del número 7): el confundador de Nvidia reunió una fortuna de u$s 173.000 millones. Pertenece al sector Tecnología/Semiconductores.

(bajó del número 7): el confundador de Nvidia reunió una fortuna de u$s 173.000 millones. Pertenece al sector Tecnología/Semiconductores. Rob Walton: del sector comercio y amasó una fortuna u$s 150.000 millones.

del sector comercio y amasó una fortuna u$s 150.000 millones. Jim Walton (subió del número 12): pertenece al sector del comercio y acumuló una fortuna de u$s 147.000 dólares.

La lista refleja la predominancia del sector tecnológico en la generación de riqueza, destacando empresas como Alphabet, Amazon y Nvidia. Otro dato revelador es el umbral de ingreso al top-10, que se elevó a u$s 147.000 millones, por encima del nivel del mes anterior.

Page, que conservó el segundo lugar, tuvo un crecimiento de u$s 76.000 millones gracias a la suba en más del 33% en las acciones de Alphabet, la empresa matriz de Google. Si bien el cofundador de Google aún está por debajo de Musk, pudo recortar la diferencia frente a los u$s 580.000 millones que los separaban a principios de abril.

Por otro lado, el patrimonio neto de Musk cayó u$s 35.000 millones, lo que representó un 4%. Es el único del ranking que perdió patrimonio en el último mes.

La mujer más rica del mundo

Los primeros diez lugares del ranking de Forbes están ocupados por varones, pero en el puesto número 13 se encuentra una mujer y es la primera más rica del mundo. Se trata de Alice Walton, hija del fundador de Walmart, Sam Walton. Su fortuna se estima en u$s 138.000 millones y ocupa el puesto número 13 entre las personas más ricas del mundo, al igual que el mes pasado.

¿Los argentinos?

Los que califican para formar parte del ranking Forbes tienen el siguiente patrimonio: