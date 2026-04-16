Fini Lanusse, más complicada por el caso propofol: por qué no está detenida

La causa por sustracción ilegal de propofol y administración fraudulenta de medicamentos tiene tres imputados: Hernán Boveri (50), Chantal "Tati" Leclercq (29) y Delfina "Fini" Lanusse (29). Por decisión del juez Javier Sánchez Sarmiento, se procedió al procesamiento de Lanusse y de Boveri por el robo de este fármaco en el Hospital Italiano.

No obstante, mientras avanza la investigación, el magistrado no ordenó la prisión preventiva para ninguno de los dos. Esto es porque el juez considera que "no hay riesgo de fuga o de entorpecimiento de las pruebas incriminatorias". Ahora bien, sí les prohibió la salida del país por 90 días y se les dispuso un embargo a cada uno. En el caso de la residente de tercer año, de 30.000.000 millones de pesos, y, en el caso del anestesiólogo, de 70.000.000 millones. Además, se les secuestraron diferentes dispositivos electrónicos como tablets, celulares y computadoras.

La situación judicial de Lanusse y de Boveri es complicada y se agrava cada vez más a raíz de las declaraciones de los testigos, médicos y residentes allegados o que formaban parte del círculo de trabajo de ambos. De acuerdo a la investigación, el robo de propofol habría comenzado en 2023 y finalizado en febrero de 2026 cuando se realizó la denuncia.

Boveri tendría un "rol prinicipal" en este delito debido a su trayectoria y jerarquía en el Hospital Italiano. En tanto, Lanusse ostenta un rol secundario, ya que trabajaba en el centro de salud hacía tres años.

Al delito de robo de las sustancias se suma la investigación por las supuestas "fiestas de propofol" vendidas como "viajes guiados de relajación". También se busca determinar si las muertes del anestesiólogo, Alejandro Salazar, y del enfermero, Eduardo Betancourt, están vinculados con esta presunta red de tráfico de medicamentos. Hasta el momento, la Justicia tiene como evidencia que los dos fueron encontrados sin vida en sus domicilios con ampollas de propofol y fentanilo.

Además, Tati Leclercq, una de las imputadas, tenía relación directa con Salazar y habría admitado ante la Sociedad de Anestesiólogos que "consumió propofol" con su colega.

"Mechi", la testigo clave en la causa por el robo de propofol en el Hospital Italiano

Tanto Boveri como Lanusse rechazaron haber cometido el delito por el que están siendo investigados. De hecho, la joven residente apuntó contra una ex amiga que la denunció. Se trata de "Mechi", quien sostuvo que sabía del consumo de propofol de Fini desde febrero de 2025. Según sus palabras, fue la misma Lanusse quien no solo le habría contado sobre el robo de la sustancia, además, le habría confesado su relación clandestina con Boveri.

En reiteradas ocasiones, Mechi le habría dicho a Delfina que dejara de consumir, pero su colega continuó no solo con el vínculo sino que se profundizó su adicción al propofol. Al ver que la situación iba escalando cada vez más, Mechi finalmente hizo la denuncia a las autoridades del Hospital Italiano el mes pasado.

La declaración de la joven estaría avalada por otros testigos médicos, no está denunciada ni es investigada en este momento. Sin embargo, Lanusse se defendió asegurando que la acusación contra ella es infundada. "Me está ensuciando una ex amiga que está mal psiquiátricamente. Soy intachable", afirmó ante el juez.