Vuelve el calor en Santa Fe y Rosario: cómo sigue el clima el domingo 12 de abril de 2026

Rosario soleado.

Luego de una jornada atravesada por tormentas aisladas y nubosidad variable, la provincia de Santa Fe experimentará un cambio significativo en las condiciones meteorológicas. El domingo se perfila como un día más estable, con ausencia de precipitaciones y temperaturas en ascenso.

Este cambio responde a un patrón típico del otoño en la región central, donde los sistemas de inestabilidad suelen ser breves pero intensos, seguidos por mejoras rápidas. Estos “rebotes térmicos” son frecuentes en abril.

El contraste entre el sábado inestable y el domingo despejado vuelve a poner en evidencia la dinámica cambiante del clima otoñal. En cuestión de horas, la región pasa de tormentas aisladas a condiciones estables, un fenómeno que suele repetirse año tras año.

En este sentido, especialistas remarcan la importancia de seguir los reportes oficiales y actualizaciones constantes, ya que estos cambios bruscos pueden impactar en la planificación diaria, desde actividades recreativas hasta la movilidad urbana.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este domingo

En la ciudad del monumento de la bandera, el domingo se presenta con cielo parcialmente nublado durante toda la jornada. La temperatura mínima será de 16°, mientras que la máxima alcanzará los 26°, lo que marca un leve ascenso respecto al sábado.

No se esperan lluvias en ningún tramo del día, lo que convierte a la jornada en una oportunidad para retomar actividades al aire libre. El viento será leve y la humedad, aunque presente, no generará condiciones de incomodidad extrema.

Pronóstico de Rosario.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este domingo

En capital provincial, el panorama será incluso más cálido. El termómetro oscilará entre los 16° de mínima y los 27° de máxima, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidades de precipitaciones.

Este repunte térmico se sentirá especialmente durante la tarde, lo que consolida una jornada típicamente otoñal pero con tintes casi primaverales, algo que no resulta inusual para esta época del año.

Pronóstico de Santa Fe.

Las recomendaciones para el clima del domingo