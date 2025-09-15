Qué día se espera una máxima de 24° en Buenos Aires, según el SMN

Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) esta semana no habrá días soleados en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, pero sí se alcanzarán temperaturas cálidas con cielos parcialmente nublados.

En vísperas de primavera, esta semana tendremos dos días con una temperatura máxima de 24°. Se trata del miércoles 17 y el jueves 18 de septiembre: serán jornadas de nubosidad variable, pero sin ningún riesgo de lluvias.

El pronóstico para toda la semana

Esta semana, según el SMN, predominarán los cielos nublados con temperaturas cálidas en la Ciudad de Buenos Aires. Aparentemente no se registrarán lluvias fuertes ni temporales de ningún tipo, pero tampoco habrá cielos despejados.

Lunes: con una máxima de 21° y una mínima de 14° hoy se esperan lluvias durante el mediodía y un cielo despejado en la tarde. Hacia la noche se pondrá nublado, extendiendo ese clima hasta el día siguiente.

Martes: con una mínima de 21° y una máxima de 12° se espera una mañana ventosa con un cielo parcialmente nublado durante la tarde y un anochecer con nubosidad variable.

Miércoles: con una máxima de 24° y una mínima de 16° se espera un día de temperatura cálidad durante toda la jornada, con cielo nublado pero sin probabilidad de lluvias.

Jueves: con una máxima de 24° y una mínima de 16° se espera un cielo nublado durante todo el día, con temperatura cálida y sin lluvias.

Viernes: con una máxima de 23° y una mínima de 17° se espera un día sin probabilidades de lluvia, pero con el cielo totalmente nublado durante toda la jornada.

El pronóstico para el fin de semana

El próximo fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires se podrán planificar actividades para disfrutar al aire libre porque si bien los días no estarán soleados, se registrarán temperaturas cálidas y no habrá lluvias. Según el SMN, se esperan jornadas nubosas con temperaturas medias, ideales para salir de casa.

Sábado: con una máxima de 19° y una mínima de 16° se espera un día nublado y sin la presencia del sol durante todo el día, pero sin probabilidad de lluvias.

Domingo: con una máxima de 20° y una mínima de 14° se espera un cielo parcialmente nublado con una mínima posibilidad de lluvias durante la tarde.

Si bien la temperatura no es aún tan cálida como suele ser en primavera, se está comenzando a sentir el cambio en la Ciudad de Buenos Aires. La recomendación general para este fin de semana es salir a disfrutar del aire libre sin paraguas ni campera.