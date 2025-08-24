Así estará el clima en Buenos Aires el domingo 24 de agosto.

Este domingo, 24 de agosto, en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores estará parcialmente nublado y las temperatura oscilarán entre los 3 grados de mínima y 18 de máxima, según informó el Servicio Meteorológico Nacional. Además, se espera una humedad relativamente alta en la región.

Se esperan vientos con una velocidad media cercana a los 22 km/h, asegurando una brisa constante durante la mañana. Mientras que entrando en la tarde y noche, las condiciones del tiempo continuarán con cielos parcialmente cubiertos, pero la temperatura subirá, ofreciendo un clima suave y relativamente agradable.

¿A qué hora salió el sol y a qué hora se pone este domingo ?

El sol hizo su aparición a las 7:57, marcando el inicio de la actividad diaria bajo un cielo cubierto, y se ocultará a las 17:50.

¿Cómo sigue clima en la semana?

Lunes : se presentaría con cielo despejado durante toda la jornada y temperaturas que oscilarán entre 7 y 20 grados.

Martes: también se prevé cielo despejado durante toda la jornada, con marcas térmicas que rondarán entre 8 y 20 grados.

Pronóstico extendido para la Ciudad de Buenos Aires y alrededores.

¿Cuándo vuelven las tormentas?

A partir del lunes se prevé un cambio meteorológico. El viento rotará al sector norte, disminuyendo su intensidad y generando un ascenso térmico tanto en la región central como en el norte del país

Este nuevo escenario estará acompañado por condiciones de estabilidad, ya que la humedad será muy escasa durante buena parte de la semana.



La tendencia de ascenso térmico se mantendrá durante los últimos días de agosto. No obstante, el incremento gradual de la humedad y el cambio en la circulación atmosférica podrían generar inestabilidad hacia el 30 o 31 del mes, con la chance de que retornen las lluvias en la franja central del país.