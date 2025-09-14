En los últimos días del invierno, en Capital Federal y sus alrededores se espera una semana cálida y agradable, más allá de algunas lluvias.

Para este domingo 14 de septiembre se espera cielo mayor a parcialmente nublado, pero con chaparrones por la noche y la madrugada del lunes, mientras que los vientos serán del este. La temperatura mínima será de 14 grados y la máxima de 23.

En los últimos días del invierno, en Capital Federal y sus alrededores se espera una semana cálida y agradable, más allá de algunas lluvias, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En ese sentido, cuando falta solamente una semana para el inicio de la primavera, las temperaturas máximas estarán por encima de los 20 grados y hasta llegarán a rozar los 25, mientras que las mínimas superarán ampliamente los 10 grados.

De todas maneras, se esperan algunos chaparrones en el inicio de la semana, pero serían aislados, por lo que serán jornadas para disfrutar con actividades al aire libre.

Pronóstico extendido para Buenos Aires y alrededores

Lunes : se prevé cielo parcialmente a algo nublado, vientos del este y las marcas térmicas irán de los 13 a los 21 grados.

: se prevé cielo parcialmente a algo nublado, vientos del este y las marcas térmicas irán de los 13 a los 21 grados. Martes : se anuncia cielo algo nublado, vientos del noreste rotando al este y los termómetros se ubicarán entre los 12 y los 21 grados, por lo que será el día más fresco de toda la semana.

: se anuncia cielo algo nublado, vientos del noreste rotando al este y los termómetros se ubicarán entre los 12 y los 21 grados, por lo que será el día más fresco de toda la semana. Miércoles : se espera cielo mayormente nublado y vientos del noreste cambiando al este, con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 24, en lo que será una de las jornadas más cálidas de la semana.

: se espera cielo mayormente nublado y vientos del noreste cambiando al este, con una temperatura mínima de 15 grados y una máxima de 24, en lo que será una de las jornadas más cálidas de la semana. Jueves : se prevé cielo mayormente nublado, vientos del este y las marcas térmicas irán de los 16 a los 24 grados, por lo que será el día más “caluroso” de toda la semana.

: se prevé cielo mayormente nublado, vientos del este y las marcas térmicas irán de los 16 a los 24 grados, por lo que será el día más “caluroso” de toda la semana. Viernes : se anuncia cielo nublado, vientos del este y los termómetros se ubicarán entre los 17 y los 23 grados.

: se anuncia cielo nublado, vientos del este y los termómetros se ubicarán entre los 17 y los 23 grados. Sábado: se espera cielo nublado y vientos del este rotando al sudeste, con una temperatura mínima de 16 grados y una máxima de 21.