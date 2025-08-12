EN VIVO
Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y en Rosario: cómo será el martes 12 de agosto de 2025

Martes templado en Santa Fe y en Rosario, ideal para aprovechar sin calor extremo ni sorpresas inesperadas. Qué dice el pronóstico del SMN para hoy.

12 de agosto, 2025 | 04.00

Este martes 12 de agosto sienta un contraste interesante en la región centro del país: después de fríos mañanas invernales, el día se perfila como una pausa casi primaveral, sin extremos térmicos en Santa Fe capital y Rosario

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hoy será una jornada templada y con temperaturas en ascenso en ambas ciudades: mañanas frescas con cielo despejado, tardes que invitan a salir y noches con nubes intermitentes, ideal para aprovechar sin calor extremo ni sorpresas inesperadas.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario para este martes

En Santa Fe, el día arrancará con un fresco que ronda los ocho a diez grados, bajo un cielo despejado que poco a poco dará paso a mayor claridad y temperaturas en ascenso. Al mediodía el termómetro trepará hasta los 19 grados, y alcanzará una agradable máxima de 23 grados hacia las primeras horas de la tarde.

Pronóstico de Santa Fe.

En Rosario, la situación no varía demasiado: amanecerá entre ocho y diez grados, con sol pleno que irá ganando terreno rápidamente. A media jornada ya se sentirá una cálida cercanía a los 20 grados y, durante la tarde, el calor se hará notar con una máxima esperada de 22 grados también.

Pronóstico de Rosario.

Ambas ciudades ofrecerán tardes muy agradables, con cielo mayormente soleado y temperaturas entre 22 y 23 grados. Es el momento ideal para dar un paseo por la costanera, reunirse en una plaza o simplemente sentarse a tomar algo sin necesidad de abrigo innecesario.

Al caer el sol, el cielo se irá cubriendo parcialmente. En Santa Fe, se anticipa una transición hacia 17 y 18 grados al atardecer, bajando luego hacia los 14 grados por la noche. Rosario, por su parte, tendrá un descenso similar: entre 16 y 17 grados en el crepúsculo y hasta 12 grados cuando avanza la noche.

Recomendaciones del SMN para aprovechar el martes 12 de agosto

  • Salí con abrigo liviano y alguna prenda extra por capas. La mañana arranca fresca y vas a agradecer poder sacarte algo cuando suba el sol.
  • Usar protector solar y anteojos de sol no están de más; la radiación UV en invierno igual puede ser alta.
  • Es una jornada excelente para caminatas, bicicleta o un café al aire libre. Aprovechá las horas de mayor temperatura (entre las 13 y las 16).
  • Sumá un abrigo extra si salís. La baja de temperatura será suave, pero el viento puede acentuar la sensación de frescura.
  • Ventilá los ambientes por la mañana, cuando el aire está más limpio y el sol ayuda a calentar naturalmente.
