Clima hoy y pronóstico del tiempo en Santa Fe y en Rosario: cómo será el martes 12 de agosto de 2025

Este martes 12 de agosto sienta un contraste interesante en la región centro del país: después de fríos mañanas invernales, el día se perfila como una pausa casi primaveral, sin extremos térmicos en Santa Fe capital y Rosario.
De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), hoy será una jornada templada y con temperaturas en ascenso en ambas ciudades: mañanas frescas con cielo despejado, tardes que invitan a salir y noches con nubes intermitentes, ideal para aprovechar sin calor extremo ni sorpresas inesperadas.
Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe y Rosario para este martes
En Santa Fe, el día arrancará con un fresco que ronda los ocho a diez grados, bajo un cielo despejado que poco a poco dará paso a mayor claridad y temperaturas en ascenso. Al mediodía el termómetro trepará hasta los 19 grados, y alcanzará una agradable máxima de 23 grados hacia las primeras horas de la tarde.
En Rosario, la situación no varía demasiado: amanecerá entre ocho y diez grados, con sol pleno que irá ganando terreno rápidamente. A media jornada ya se sentirá una cálida cercanía a los 20 grados y, durante la tarde, el calor se hará notar con una máxima esperada de 22 grados también.
Ambas ciudades ofrecerán tardes muy agradables, con cielo mayormente soleado y temperaturas entre 22 y 23 grados. Es el momento ideal para dar un paseo por la costanera, reunirse en una plaza o simplemente sentarse a tomar algo sin necesidad de abrigo innecesario.
Al caer el sol, el cielo se irá cubriendo parcialmente. En Santa Fe, se anticipa una transición hacia 17 y 18 grados al atardecer, bajando luego hacia los 14 grados por la noche. Rosario, por su parte, tendrá un descenso similar: entre 16 y 17 grados en el crepúsculo y hasta 12 grados cuando avanza la noche.
MÁS INFO
Recomendaciones del SMN para aprovechar el martes 12 de agosto
- Salí con abrigo liviano y alguna prenda extra por capas. La mañana arranca fresca y vas a agradecer poder sacarte algo cuando suba el sol.
- Usar protector solar y anteojos de sol no están de más; la radiación UV en invierno igual puede ser alta.
- Es una jornada excelente para caminatas, bicicleta o un café al aire libre. Aprovechá las horas de mayor temperatura (entre las 13 y las 16).
- Sumá un abrigo extra si salís. La baja de temperatura será suave, pero el viento puede acentuar la sensación de frescura.
- Ventilá los ambientes por la mañana, cuando el aire está más limpio y el sol ayuda a calentar naturalmente.