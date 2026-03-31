Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será este martes 31 de marzo

La jornada estará dominada por un ambiente cálido desde temprano, con valores térmicos altos y escasa variación a lo largo del día

El clima en Córdoba para el martes 31 de marzo se presenta como un dato clave para organizar la jornada en el cierre del mes. De acuerdo con el pronóstico del tiempo, se anticipa una combinación de temperaturas elevadas y cielo con nubosidad variable, en un contexto típico de transición estacional.

Clima en Córdoba hoy: temperatura y condiciones generales

Durante este martes, el clima estará marcado por condiciones de nubosidad parcial a lo largo de toda la jornada. La temperatura mínima se ubicará en 24 grados, mientras que la máxima alcanzará los 34 grados, lo que configura un escenario caluroso y con escasa variación térmica respecto a días anteriores.

La sensación térmica acompañará este patrón, con un ambiente cálido desde las primeras horas de la mañana. La estabilidad de las condiciones se verá reflejada en la ausencia de fenómenos extremos, lo que permite anticipar un día sin sobresaltos en términos meteorológicos.

El cielo parcialmente nublado será una constante, aunque sin llegar a generar cambios significativos en la temperatura ni en la percepción del calor.

Pronóstico del tiempo: lluvias y viento en Córdoba

El pronóstico del tiempo descarta la probabilidad de lluvias para este martes, con un porcentaje estimado en 0%. Esta condición refuerza la estabilidad atmosférica prevista para el cierre de marzo, sin interrupciones por precipitaciones.

En cuanto al viento, se espera una circulación leve proveniente del sector norte-noreste, con una velocidad aproximada de 7 km/h. Este flujo de aire contribuye a sostener las temperaturas elevadas, sin generar un alivio significativo frente al calor.

La combinación de cielo parcialmente nublado, ausencia de lluvias y vientos suaves configura un escenario típico de jornadas cálidas en la región, con predominio de condiciones estables.

Cómo evoluciona el clima en Córdoba en el cierre de marzo

El pronóstico descarta precipitaciones y anticipa vientos leves que no tendrán impacto relevante en la sensación térmica

El comportamiento del clima en Córdoba durante los últimos días de marzo mantiene una tendencia de temperaturas altas y escasas variaciones. Este patrón se vincula con la transición hacia el otoño, donde aún persisten jornadas de calor propias del verano.

La estabilidad en las condiciones generales también impacta en la planificación de actividades al aire libre, ya que no se esperan cambios bruscos ni eventos climáticos relevantes. Sin embargo, el calor sostenido puede influir en el ritmo cotidiano, especialmente en horas de la tarde.

El registro térmico elevado y la baja probabilidad de precipitaciones consolidan un escenario donde el clima se mantiene previsible, sin alteraciones significativas.

Claves del pronóstico del tiempo para este martes 31 de marzo

El martes se presenta con características bien definidas dentro del pronóstico del tiempo. La combinación de temperaturas entre 24 y 34 grados, cielo parcialmente nublado y ausencia de lluvias marca una jornada estable.

El leve viento del sector NNE acompaña este escenario sin modificar sustancialmente las condiciones térmicas. En conjunto, estos factores configuran un día caluroso, con poco cambio de temperatura y condiciones generales que se mantienen constantes a lo largo de toda la jornada.

De esta manera, el clima en Córdoba cierra el mes con un patrón típico de finales de verano, donde el calor continúa siendo protagonista pese al avance del calendario hacia el otoño.