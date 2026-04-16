Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el jueves 16 de abril

El pronóstico anticipa un cielo parcialmente nublado durante la mañana y el mediodía, con momentos de sol filtrado.

El clima, el clima en Córdoba y el pronóstico del tiempo son claves para organizar la jornada en la provincia. Para este jueves 16 de abril, se anticipan condiciones variables, con nubosidad durante gran parte del día y mejoras hacia la noche, en un contexto de temperaturas agradables.

A lo largo de la jornada, el comportamiento del tiempo mostrará algunos cambios sutiles que influirán en la sensación térmica y en el desarrollo de actividades al aire libre. Si bien no se esperan fenómenos intensos, la evolución del cielo será uno de los aspectos más relevantes.

Cómo estará el clima en Córdoba este jueves 16 de abril

El clima en Córdoba para este jueves se presentará con cielo parcialmente nublado durante la mañana y el mediodía. Esta condición generará una jornada con luz solar filtrada, sin extremos térmicos marcados.

Con el avance de las horas, se espera un descenso progresivo de la nubosidad. Hacia la tarde y la noche, el cielo tenderá a despejarse, dando lugar a un cierre de jornada más estable y con mayor presencia de aire seco.

En términos generales, se tratará de un día templado a cálido, sin cambios bruscos, lo que favorece el desarrollo de actividades tanto en espacios abiertos como cerrados.

Temperatura mínima y máxima en el pronóstico del tiempo

Según el pronóstico del tiempo, la temperatura mínima prevista es de 14 grados, mientras que la máxima alcanzará los 26 grados. Este rango térmico ubica a la jornada dentro de parámetros confortables para la época.

Durante la mañana, el ambiente se mantendrá fresco, especialmente en las primeras horas. Con el correr del día, el ascenso térmico será gradual, alcanzando su punto máximo durante la tarde.

Hacia la noche, la temperatura tenderá a descender nuevamente, acompañando la disminución de la nubosidad y generando condiciones más estables.

Viento, aunque sin probabilidad de lluvias en Córdoba

La jornada presentará una temperatura mínima de 14 grados y una máxima de 26 grados

El clima en Córdoba para este jueves no presenta probabilidades de lluvias, con un porcentaje estimado en 0%. Esto refuerza la estabilidad general del día y descarta la presencia de precipitaciones.

En cuanto al viento, se prevé circulación leve desde el sector este-noreste (ENE), con una velocidad aproximada de 4 km/h. Estas condiciones contribuyen a mantener un ambiente calmo, sin ráfagas significativas ni cambios abruptos.

La combinación de baja intensidad de viento y ausencia de lluvias permite consolidar un escenario meteorológico estable, ideal para planificar actividades sin interrupciones.

Cómo evoluciona el clima durante la jornada

El desarrollo del pronóstico del tiempo muestra una evolución clara: inicio con nubosidad parcial, seguido por una mejora progresiva hacia la tarde. Este patrón es típico de jornadas otoñales en la región, donde las variaciones se presentan de forma gradual.

El pasaje hacia un cielo más despejado durante la noche favorecerá una mayor amplitud térmica, con un descenso moderado de la temperatura. A su vez, la estabilidad atmosférica permitirá mantener condiciones agradables en el cierre del día.

En síntesis, el clima para este jueves 16 de abril en Córdoba se caracterizará por su estabilidad, temperaturas templadas y ausencia de lluvias. Un escenario que combina nubosidad inicial con mejoras posteriores, dentro de un marco climático previsible y sin sobresaltos.