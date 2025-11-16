Clima hoy y pronóstico del tiempo en Córdoba: cómo será el domingo 16 de noviembre

El domingo inicia con cielo parcialmente nublado y un ambiente cálido que se mantiene estable durante toda la jornada.

El pronóstico del tiempo, el clima en Córdoba y las condiciones previstas para este domingo 16 de noviembre generan expectativa por una jornada marcada por la estabilidad atmosférica. Las primeras horas avanzan con un escenario moderado, mientras la evolución del clima mantiene la atención ante la cercanía del fin de semana.

Panorama general del clima en Córdoba para este domingo

La jornada se inicia con cielo parcialmente nublado y un ambiente cálido que se sostiene a lo largo del día. Las primeras mediciones marcan una temperatura mínima cercana a los 20°, dentro de un patrón que no muestra variaciones significativas respecto de días previos. La combinación de nubosidad y viento suave favorece una mañana estable, sin señales de fenómenos intensos.

El viento sopla desde el sector sur a unos 10 km/h, lo que contribuye a una sensación térmica moderada. La humedad se mantiene en niveles habituales para la época, sin indicadores de inestabilidad ni condiciones que anticipen tormentas.

Pronóstico del tiempo: estabilidad y ausencia de lluvias

El pronóstico del tiempo para este 16 de noviembre confirma un día con 0% de probabilidad de precipitaciones, consolidando un domingo estable y sin riesgos de lluvias. El cielo se mantiene parcialmente nublado durante gran parte de la jornada, pero esta nubosidad no presenta desarrollo vertical ni señales asociadas a cambios bruscos en el ambiente.

La estabilidad se extiende a lo largo del día gracias al ingreso de una masa de aire más seco, que viene desplazándose desde el sur. Este patrón favorece una tarde tranquila, con buena visibilidad y sin variaciones importantes en los registros térmicos.

Cómo será el clima hoy en Córdoba: temperaturas y evolución del día

El clima en Córdoba se mantendrá con temperaturas cálidas, alcanzando una máxima estimada en torno a los 27°. Esta marca se registraría durante la tarde, acompañada de una brisa leve desde el sur que aporta una sensación moderada y evita picos de calor más intensos.

Durante la noche, los valores térmicos descenderán de manera gradual, acercándose nuevamente a los 20°. La ausencia de lluvias permite que el domingo se desarrolle con normalidad, sin interrupciones por inestabilidad. El cielo parcialmente nublado acompañará el cierre de la jornada sin mayores variaciones.

El pronóstico confirma 0% de probabilidad de lluvias, respaldado por una masa de aire seco que asegura condiciones tranquilas

Escenario climático y condiciones habituales para noviembre

El patrón observado se alinea con las condiciones típicas de mediados de noviembre, un período caracterizado por temperaturas templadas y días alternados entre nubosidad y estabilidad. La falta de precipitaciones responde a la presencia de un sistema de alta presión que domina la región central del país y mantiene a raya cualquier desarrollo de tormentas.

La dinámica del viento desde el sur ayuda a sostener un ambiente agradable, con una sensación térmica acorde a la época y condiciones óptimas para las actividades habituales del fin de semana. Además, el poco cambio de temperatura refuerza la idea de una jornada sin sobresaltos.

De esta manera, el clima previsto para este domingo 16 de noviembre en Córdoba se define por cielo parcialmente nublado, temperaturas cálidas y ausencia total de lluvias, dentro de un contexto estable que se extiende desde el inicio del día hasta la noche.