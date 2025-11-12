El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el arribo de un nuevo frente frío acompañado de tormentas que golpeará a algunas zonas Argentina.

Lejos de asegurar el inicio de un período de buen clima, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el arribo de un nuevo frente frío acompañado de tormentas que golpeará a algunas zonas Argentina.

Según el esquema de alertas actualizado este miércoles, un sistema de precipitaciones de intensidad elevada se estacionará el jueves 13 de noviembre en Formosa, Chaco, Salta, Jujuy y Santiago del Estero. Mismo escenario se registrará en el centro y norte de Mendoza.

"Podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída de granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h", detalló el SMN en su reporte meteorológico, donde también agregó que se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Se acerca un nuevo frente frío en Argentina

El nuevo frente frío anticipado este miércoles por el SMN tendrá lugar en las horas diurnas y nocturnas de la segunda semana de noviembre. Si bien cada una de las jornadas verán máximas en el centro y Litoral del país cercanas e incluso superiores a los 30°, en el Noroeste y sur cordillerano el mercurio no superará los 12° C.

Pronóstico del tiempo semanal para Buenos Aires y alrededores

Jueves 13 de noviembre

Cielo parcialmente nublado

Temperatura mínima: 15° C

Temperatura máxima: 27° C

Viernes 14 de noviembre

Cielo parcialmente nublado

Temperatura mínima: 17° C

Temperatura máxima: 30° C

Sábado 15 de noviembre

Cielo mayormente nublado