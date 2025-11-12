¿Vuelve a llover el fin de semana? Qué dice el Servicio Meteorológico Nacional y los especialistas

Después del comienzo de la semana con tormentas y fuertes vientos en el centro del país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó cielos nublados para el fin de semana. Sin embargo, otros sitios especializados adelantaron la llegada de lluvias. ¿Cómo estará el tiempo?

El SMN señaló que durante el sábado se extenderá el clima veraniego del viernes zona central del país con temperaturas que comenzarán en los 19 grados y podrían elevarse hasta los 31. Mientras que el cielo se encontrará parcialmente nublado.

Tras el calor, el fin de semana podría volver a ingresar un frente frío y llover

Desde el sitio especializado Meteored se anticipa la llegada nuevamente de lluvias en centro del país. Según explicó el meteorólogo Leonardo De Benedictis el aumento de la temperatura del sábado llegará acompañado del incremento de la humedad en las capas bajas de la atmósfera, lo que podría desencadenar un nuevo periodo de inestabilidad durante el fin de semana.

De acuerdo a Meteored, los sectores más comprometidos serán el norte de La Pampa, Buenos Aires, sur de Córdoba, sur de Santa Fe y parte de Entre Ríos, donde no se descartan algunas tormentas fuertes.

Así, tras el ingreso del aire frío, el domingo será un día de lluvia y con descenso de temperatura. De acuerdo al SMN, la temperatura se ubicará entre los 17 grados de mínima y una máxima de 24 grados.

Tras el fin de semana inestable, para la siguiente semana se espera que regresen condiciones de estabilidad en gran parte del territorio nacional, con temperaturas agradables, un ambiente más seco y cielos despejados.

Pronóstico del tiempo semanal para el AMBA, según el SMN

Miércoles 12 de noviembre

Parcialmente nublado

Temperatura mínima: 13° C

Temperatura máxima: 26° C

Jueves 13 de noviembre

Despejado

Temperatura mínima: 15° C

Temperatura máxima: 27° C

El viernes tendrá temperaturas más veraniegas con una máxima de 30 grados

Viernes 14 de noviembre

Algo nublado

Temperatura mínima: 17° C

Temperatura máxima: 30° C

Sábado 15 de noviembre

Parcialmente nublado