Después de las tormentas, ¿qué dice el pronóstico del tiempo para Argentina?

Este martes 11 de noviembre rige la alerta amarilla por precipitaciones de elevada intensidad en la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe y Entre Ríos y este Córdoba.

En un inicio de semana demarcado por el registro de tormentas fuertes en el área pampeana y norte de la Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó una continuidad de la inestabilidad en el territorio nacional.

De acuerdo al anticipo del ente oficial, las áreas serán golpeadas por lluvias, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica y principalmente caída de granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h.

¿Cómo estará el clima en Argentina en la segunda semana de noviembre 2025?

Para el miércoles 12 de noviembre, el SMN mantiene activa la alerta amarilla por tormentas fuertes que se registrarán en Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Córdoba y La Rioja donde se prevén valores de precipitación acumulada entre 15 y 50 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Ya para el jueves 13, el frente de lluvias se desplazará a Salta, Formosa, Santiago del Estero, Chaco y parte de Jujuy. En paralelo, un sistema de igual intensidad empezará a tomar forma en el centro de Mendoza.

El calor no da tregua y dispara la humedad en el norte de Argentina

Exentos de las tormentas de inicio de semana, el noroeste de la Argentina registrará el miércoles 12 de noviembre los primeros episodios de calor: la temperatura máxima en Jujuy tocará los 30° C, mientras que en Formosa y Salta ascenderá hasta los 34° C.

El jueves el calor se trasladará hacia el centro, siendo Córdoba y Santa Fe las áreas con mayor incidencia en el mercurio con 30° C.

Durante el viernes, el calor también se hará sentir en la provincia de Buenos Aires, el pleno del Litoral y La Pampa, con un promedio térmico de 32° C.

En conclusión, la semana mostrará un ambiente cambiante y dinámico, con lluvias intermitentes, viento del sur y temperaturas contenidas, configurando un escenario típicamente primaveral, aunque con un aporte hídrico inferior al promedio típico para a época del año, indicó el meteorólogo de Meteored, Leonardo De Benedictis.